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台2023賺錢醫院 林口長庚8連霸 台大癌醫、和信列賠錢前十

記者李青縈／台北30日電
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衛福部健保署昨公布2023年度醫院財報，最賺錢醫院前5名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、台北榮總。林口長庚連續八年拿下最賺錢醫院榜首。(記者許正宏／攝影)
衛福部健保署昨公布2023年度醫院財報，最賺錢醫院前5名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、台北榮總。林口長庚連續八年拿下最賺錢醫院榜首。(記者許正宏／攝影)

衛福部健保署昨公布2023年度醫院財報，237家醫療院所中，最賺錢醫院前5名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、台北榮總，林口長庚連續8年拿下最賺錢醫院榜首；虧損前5名則是屏東榮總及龍泉分院、國仁醫院、門諾壽豐分院、玉里慈濟醫院、金門醫院。

依「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，領取健保給付逾2億元(台幣，下同，約670萬美元)院所須公開財報。健保署醫務管組長劉林義說，此次公開財報的醫療院所中，本業近八成呈現結餘。整體盈餘前5名，林口長庚56億元(約1.8億美元)、高雄長庚44億元、中國附醫31億元、台中榮總30億元、台北榮總20億元。

但醫院盈餘可能大多來自停車場、美食街等非醫務收入，林口長庚獲利56億元，非醫務收入達54億元，其中股利36億元。若以醫務本業利益排行，中國附醫最賺錢，共賺了近27億元，其餘依次為高醫12.65億元、台中榮總10.37億元、中山附醫8.2億元、新竹馬偕7.48億元。

有近2成醫院療所醫務收支短絀，劉林義說，其中虧損最多醫院，分別是屏東榮總及龍泉分院虧1.66億元、國仁醫院虧6400萬元、門諾壽豐分院虧2800萬元、玉里慈濟2700萬元、金門醫院1400萬元。屏東榮總及龍泉分院醫務收入虧損1.95億元，雖然非醫務收入有結餘，整體仍虧損。

醫務本業收入最賠錢醫院，基隆長庚位居第一，虧損3.27億元，其次為台大生醫和台大新竹虧損3.12億元，台大癌醫虧損2.09億元、屏東榮總及龍泉分院分別虧損1.98億元、和信治癌醫院虧損1.64億元。

醫務本業虧損前10名中有兩家治療癌症的醫院上榜，台大癌醫虧損2億元，賠錢第4多，和信治癌醫院賠1億6000萬元，排第7。台大癌醫分院院長楊志新表示，受到健保給付影響，癌症治療根本不敷成本，感嘆：「單靠健保，台大癌醫不可能永續經營」，從和信跟台大癌醫的財報可以驗證。

根據和信治癌醫院財報，近5年醫務利益率約在-4%至-7%之間，每年本業虧損介於1億5000萬元至2億6000萬元不等。至於台大癌醫，近3年醫務本業虧損介於5000萬元至2億元之間，醫務利益率是負數，從-1%至近-5%。

和信醫院小兒腫瘤內科陳榮隆指出，癌症治療一定虧損，不可能「拉客人」，面對的不是重病就是大病，如造血幹細胞置換幾乎做一個賠一個。

醫院收入排名
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健保 癌症 慈濟

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