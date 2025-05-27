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黃仁勳挺核能 NVIDIA被唱衰 網：得罪黨才被開砲

台灣新聞組／台北26日電
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輝達執行長黃仁勳結束訪台行程，核電言論餘波未平。（本報資料照片）
輝達執行長黃仁勳結束訪台行程，核電言論餘波未平。（本報資料照片）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束訪台行程、核電言論餘波未平，資深財經評論人謝金河突然發文質疑「輝達盛世到了轉折點」，不只質疑AI概念股後市，還對黃仁勳擁抱中國大陸市場提出警告。該文引發PTT股版狂推，網友反應爆炸，甚至直言「穩了，All in輝達」。

謝金河在臉書發文指出，雖然輝達市值曾突破3.7兆美元、引領AI浪潮，但他認為今年AI供應鏈表現平平，加上黃仁勳強調「全力服務中國市場」令人憂心。他回顧上周台股AI族群股價普遍下跌，僅仁寶因總部鄰近輝達預定地而上漲，並警告投資人應關注地緣政治變化。

他特別指出：「誰說中國市場很大，誰就會出問題」，批評輝達此舉可能重蹈台商老路。他並提及華為扶植中國半導體供應鏈的案例，認為輝達未來市占恐被取代，甚至價值歸零。

此外，他也引用 Deepseek等AI挑戰者的出現，認為一旦輕鬆打敗輝達，勢必動搖地位。他最後提醒，若黃仁勳無法看清地緣政治定位，不只輝達，台積電甚至整體台灣都可能受衝擊。

許多人酸反指標又發功？網狂賀訊號來了「穩了 明天歐IN」、「謝主隆恩」、「老謝開金口就是起飛保證」、「上看200，輝達準備創高」、「歐印NVIDIA！財富自由！」

有網友認為政治陰影籠罩分析判斷「看來得罪黨了才被開砲」、「因為支持核能政策就被修理」、「一講核電就不推了，開始洗輝達」、「台派想修理老黃很久了，這下有藉口了」。

更多人對謝金河立場質疑聲四起「上禮拜還吹，這禮拜說轉折，變臉很快」、「老謝誰擁抱中國就反誰」、「說個笑話：謝金河」、「這咖質疑黃仁勳的戰略眼光，我笑了」、「是在報明牌還是報仇？」

此外，黃仁勳日前宣布輝達海外總部落腳台北市北投士林科技園區，另提到將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一座大型AI超級電腦及資料中心。總統府資政謝長廷25日透過臉書指出，此消息引起世界注目，台灣的AI供應鏈也頓時充滿活力。

謝長廷表示，這幾年台灣民主政治、高科技及社會安定受到肯定，未來台灣地位和角色一定會愈來愈重要，可惜政治亂象和惡鬥始終沒有改善，抵銷全民努力成果。他並提及前副總統陳建仁所言「朝野要團結、團結，把握對台尊重的契機」，實在是苦口婆心，值得共同來重視。

輝達 AI 黃仁勳

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