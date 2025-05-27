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關稅戰衝擊 台4月製造、服務、營建業指數全跌

記者陳素玲／台北27日電
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台經院26日公布4月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業同步走跌，其中服務業更創新冠疫情爆發以來低點。(記者潘俊宏／攝影)
台經院26日公布4月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業同步走跌，其中服務業更創新冠疫情爆發以來低點。(記者潘俊宏／攝影)

台灣經濟研究院昨天公布4月製造業、服務業、營建業的營業氣候測驗點，面對美國對等關稅政策不確定性，3大產業全面走跌，其中製造業連3跌，測驗點創近兩年新低；服務業和營建業都連4跌，服務業創新冠疫情爆發以來低點，營建業則是2022年12月以來新低。

台經院調查，4月製造業營業氣候測驗點90.9點、月減3.53點；服務業85.41點、月減3.03點；營建業90.38點、月減2.98點。

台經院院長張建一表示，製造業、營建業及服務業3指數同步下滑，反映廠商對未來不確定性看法，其中服務業創2020年5月以來新低，主要來自美國總統川普政策改來改去，廠商面臨很大不確定性，例如原本對等關稅各國有90天緩衝期，近期又揚言6月對歐盟課稅50%，昨又宣布延期。

他說，服務業在股市量縮，保險業又因台幣升值資產減損，百貨業消費人潮也減，4月零售業較去年同期衰退0.6%，加上前兩年基期高，今年內需不會像前兩年那麼好。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，美國對等關稅宣布之初確實打擊市場信心，廠商對當月看法明顯轉壞，但川普5月對中國大陸、歐盟政策均轉彎，原本外界預估美國關稅政策將重創全球經貿，現在看起來應是虛驚一場，真正影響沒有那麼大。

張建一表示，美國政策一再調整，不知川普未來半年會做什麼。6月有美債到期，美國又可能印鈔票，目前美國對全世界不確定性仍未結束，但也許美國在7月發現關稅不如預期，例如稅收不好或是有通膨，聯準會不但不降息，也許升息，這樣更麻煩。

孫明德也說，美國接下來隨著進口物資減少，物價壓力變大，聯準會已經停止降息，最近也說下半年降息空間不大，美國物價看起來降不下去，下半年貨幣不會寬鬆，甚至可能往貨幣緊縮走，這都是川普關稅帶來新的影響。

三大產業營業氣候測驗點走勢 製表／賴昭穎
三大產業營業氣候測驗點走勢 製表／賴昭穎

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