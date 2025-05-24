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蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

新冠單周就診恐破10萬人次 疫苗3天接種近2萬劑

記者李青縈／台北24日電
近期新冠肺炎病例增加。圖為醫院排隊等待領藥民眾。(記者曾原信／攝影)
近期新冠肺炎病例增加。圖為醫院排隊等待領藥民眾。(記者曾原信／攝影)

新冠病例增加，衛福部疾管署發言人羅一鈞昨天指出，此波疫情上升快速，單周就診恐達十萬人次，新冠疫苗一度供不應求。另外，疾管署修訂日本口服藥「舒冠效」（Xocova）用藥指引，做為無法使用倍拉維或瑞德西韋者使用，倍拉維也開放重度腎功能不全病人減量使用。

羅一鈞指出，5月19日至21日，新冠疫苗接種人數計1萬9189人，是上周同期接種6413人的三倍，5月21日接種7612人，寫下近三個月單日新高，昨天配送4.5萬劑至全國各地。目前疫苗庫存314.4萬劑，會依接種狀況適時機動增配，呼籲滿六個月以上民眾盡早接種，高風險對象應接種第二劑，提升保護力。

另外，新冠抗病毒藥物存量，尚有瑞德西韋（Remdesivir）20.6萬劑；口服藥倍拉維（Paxlovid）46.9萬人份、莫納皮拉韋（Molnupiravir）1萬人分以及舒冠效（Xocova）5000人分。

羅一鈞說，布舒冠效使用指引己於5月15日公布，可用於12歲以上，無法使用倍拉維或瑞德西韋，並具重症風險因子的輕症個案；或安養、養護、長照等機構群聚案中具重症風險因子個案，有助減輕症狀，避免重症。

舒冠效與莫納皮拉韋同為口服替代用藥，尤其莫納皮拉韋緊急授權期滿並陸續屆效，若後續用罄，就會以舒冠效銜接使用。台灣目前庫存有5000份，並還有開口合約1.5萬劑，屆時視疫情需求適時叫貨。

羅一鈞指出，倍拉維是第一線新冠口服藥物，明確可降低重症、死亡率，原先藥物仿單未註明腎功能不全者使用劑量，食藥署日前核准變更仿單，新增重度腎功能不全病人也可以使用。另外，食藥署已與快篩試劑廠商和通路聯繫，請廠商持續增加生產量，且協調四大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對家用快篩陸續舖貨。

疫苗 瑞德西韋 疫情

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