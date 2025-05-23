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南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

外匯存底有償撥付 央行稱可比照星韓 強調「不是萬能」

記者應翠梅／台北23日電
針對外匯存底有償撥付，中央銀行可比照新加坡、南韓模式。（記者許正宏／攝影）
針對外匯存底有償撥付，中央銀行可比照新加坡、南韓模式。（記者許正宏／攝影）

賴清德總統宣示成立主權基金，中央銀行向來反對「無償撥付」外匯存底作主權基金財源，意即央行贊成「有償撥付」，若主權基金需要外匯，可由政府或主權基金管理機構以台幣向央行購買外匯，再將資金轉入主權基金。

央行也主張比照新加坡、南韓，主權基金財源由政府發債或四大基金部分委託為主，外匯存底有償撥付給主權基金比重不宜太高。主權基金的主管機關，央行主張由財政部或國發會管理，下設專業的投資機構負責向外投資。

關於設立主權基金，台灣已經討論數十年，始終只聞樓梯響，主要不只是財源，還有專法監理、專人操作等問題。但外界經常簡化成只關心資金哪裡來，甚至誤解為央行反對用外匯存底轉做主權基金。

央行前總裁彭淮南被問到這個問題時，向來以外匯存底「一頭牛不可以剝兩次皮」比喻，即外匯存底是國人賺到的外匯，匯入台灣時拿外匯向央行換成台幣，央行收進外匯形成外匯存底，這已換過一次。因此當外匯存底要拿出來再使用時，就必須再拿台幣來換，不能直接無償撥用。

截至4月底為止，央行持有5828億美元外匯存底。央行表示，這些都是全體民眾賺進的外匯，央行只是代為管理。外匯存底主要功能是穩定外匯市場、調節國際收支，投資以安全、流動性高為主，不宜承擔高風險。主權基金是以國家財富（如財政盈餘、資源收入等）為來源，投資策略較積極，目標是創造長期財富。央行認為「外界在討論主權基金時，都把它和外匯存底的目的搞混」。

央行高層指出，許多主權基金會到各國炒股，例如某國主權基金就曾來台炒股，央行還特別要求對方分批進入台股，免得造成台股及台幣劇烈波動。央行認為，主權基金目的是追求高報酬，相對也承受高風險，而國際金融市場每隔幾年就會發生大變動，一旦變動就會衝擊主權基金的獲利，屆時誰能承擔責任？台灣想靠主權基金獲利，但「不要把主權基金看成萬能」。

央行 台股 新加坡

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