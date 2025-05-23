平埔原民將獲身分 立委指原民恐暴增 原民會促專法規範權益

平埔原民身分法將上路，多名立委憂心此法將造成原民人數暴增，衝擊現有的原民權益與政治資源。（本報資料照片）

平埔原民身分法將上路，原民會主委曾智勇昨赴立院報告，多名立委憂心此法將造成原民人數暴增，衝擊現有的原民權益與政治資源。曾智勇表示，現有的原基法是規範山地與平地原住民 ，有些法條不適用平埔族群，因此平埔族原民的權益必須用專法制定。

2022年憲法法庭宣判「原住民身分法」違憲，須在3年內、也就是今年10月28日前，完成修法或另立特別法，讓仍保有民族語言、習俗、傳統文化特徵，並維持族群認同，且有歷史紀錄可稽的族群，皆可依意願申請核定為原住民族。

行政院15日通過「平埔原住民族群身分法草案」，多個平埔族群團體至立院抗議，未將平埔族原民完整納入「原住民族基本法（原基法）」體系。

曾智勇表示，政院通過的「平埔原住民族群身分法草案」是先讓平埔族先取得原民身分，文化和語言的權益可立即享有，而社會福利與政治權益則是以專法規範。

立委張宏陸質詢時指出，按內政部 統計，台灣的平埔原住民至少98萬人，但現今台灣的山地原民和平地原民僅61萬人。這將是原民會成立以來首次遇到原民人數暴增逾一倍，原民會的業務恐也將增加一倍，光是身分認證，地方政府就必須花費許多人力。而當初原民會設計的初衷與架構，根本沒有平埔原住民這一塊。

曾智勇表示，預判今年年底約有10萬人登記為平埔族，原民會正在盤點相關資源。新法通過後馬上賦予的平埔族群語言與文化權利，原民會已開始執行；而其他關於醫療、教育、就業與社會福利等資源，也會詳實盤點，3年內另立專法為平埔族量身打造權利義務。

立委黃捷質詢表示，平埔族群達98萬人，原民會如何設計平埔族政治參與的制度？曾智勇說，許多山地和平地原民擔心平埔原民加入之後，政治參與是否會轉變，但立法院選制要改變必須修憲，並非單一立法便可通過。而地方政府和縣市議員的選舉，即使加入平埔原住民，席次也會是外加，不會衝擊現有的原民席次。