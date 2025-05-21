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新聞評論／非核家園成火電家園 就是賴政府周年禮？

聯合報社論
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賴清德送給人民的執政周年禮，是非核家園成火電家園？（記者侯永全／攝影）
賴清德送給人民的執政周年禮，是非核家園成火電家園？（記者侯永全／攝影）

賴清德總統就職周年發表談話，把他在總統府成立的氣候變遷等3大委員會列為重大政績；他還倡談淨零轉型、空氣品質，以及穩定電價與穩定供電等議題。不過，前幾天他還大讚「台灣站在非核家園新起點」，執政周年講稿卻隻字未提，直到回應媒體提問時才表示，要以「兩個必須、三個原則」來面對核電廠議題。

台灣最後一座核能機組，核三廠二號機已於5月17日除役。但此「歷史時刻」帶來的，卻是發電火力全開的尷尬事實。賴清德談話得意台灣空品改善；台中市長盧秀燕卻指出，非核首晚中火增加5成燃煤量，憂心改善空汙前功盡棄。人民「用肺發電」還恐將衝擊賴清德更得意的「健康台灣」；至於賴還提到淨零、減碳、電價、供電等目標，則是愈來愈遙遠了。事實上，「非核家園」給台灣帶來的，正是在電力、環保、經濟、國安乃至台電財務的全方面危機。

民進黨過去信誓旦旦說「非核家園」不會造成能源短缺，更不會大漲電價。但蔡政府任內數次大跳電、再生能源占比跳票、碳排改善居世界後段班、台電累積虧損超過台幣4000億元、綠電弊案頻生，乃至調漲電價成常態，都讓「非核家園」從蔡英文的神話變成賴清德的包袱。

尤其在兩岸情勢緊張，台灣隨時可能遭封鎖甚至開戰，安全存量最低的天然氣占比卻逐漸升高。核三除役後，外界觀察台電火力發電日間占比已超過8成，夜間更增加到9成甚至9成5以上，非核家園儼然已成「火電家園」。

美國在台協會現任及前任處長谷立言、司徒文等人，就曾相繼對台灣核能議題提出建言；其中雖有商業考量，但亦是憂慮台灣能源安全。在賴政府應對川普關稅戰的「產業傾聽之旅」上，產業界也曾建議「延役核電至60年」，讓電價凍漲，避免對產業雪上加霜。輝達創辦人黃仁勳宣布在台北設立輝達總部，為台灣打造AI基礎建設，未來用電量也將大增。民進黨政府將成本最低、供電最穩定的核電退場，很不明智。

其實對於核電延役或重啟，在野黨已幫賴政府開了機會之窗。核三除役前，藍白聯手通過《核子反應器設施管制法》修法，將原本40年除役的核電廠，比照國際標準可申請延長20年。但民進黨卻抱持激烈負面看法。綠委痛斥「黑箱表決」、「倉促修法」、「欺負屏東人」；高雄市長陳其邁說，「開了40年的老車不可能延役」。行政院長卓榮泰則是跳針「確保核安、核廢有解、社會共識」3個原則；賴清德昨天更加上核安會訂辦法、台電檢查評估等「兩個必須」，還是「拖」字訣。

非核是民進黨的神主牌，廢核帶來的台電虧損與多方面危機，也是民進黨執政的惡果，在野黨並無義務為其解套。藍白推動核管法修法，確有共體時艱、營造朝野合作契機。但民進黨一方面偷渡撥補台電千億預算，另一方面政治操作抹黑在野黨，製造更多問題。民進黨的反對態度，對應過去蔡政府對綠電大開後門，如今賴政府又宣稱要發展新綠能；合理懷疑阻擋核電延役背後目的，恐只是又要開始下一波「圖利綠色企業」。

雖然賴政府聲稱不排斥新核能，但新核能何時能上路猶未可知，民進黨能等，人民和產業卻不能等，國家安全更不等能。在野黨修核管法為核電延役解套，其實是送給賴總統就任周年的最好禮物。但民進黨寧願戴著「非核家園」緊箍咒，讓台灣變成「火電家園」，賴清德送給人民的執政周年禮，實在太沉重了。（轉載自聯合報社論）

民進黨 賴清德 輝達

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