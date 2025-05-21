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美銀預測 台幣年底升至28.8元 明年續漲

台灣新聞組／綜合報導
美銀預測新台幣年底升至28.8元。（記者黃仲明／攝影）
美銀預測新台幣年底升至28.8元。（記者黃仲明／攝影）

美國銀行（BofA）以各國貿易談判近期可望出現進展及美元偏弱影響為由，調整東亞國家貨幣的預測，預估台幣兌美元匯率將會從現在的30元左右水準逐季升值，預料第4季會升至28.8元，且明年將持續走升至27.6元。

巴克萊銀行與高盛等業者也預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。

為避免台幣再現暴力升息，路透20日報導，多家出口商近日接到中央銀行電話，要求減少每日賣匯量，藉此舒緩台幣匯率升值壓力。消息人士說，央行這波出口商賣匯「降速令」，除了大型高科技業外，還包括傳統及大型科技廠商，除了要求降低單日賣匯量外，也關切拋匯過度集中等。

消息人士說，出口商上周起接到央行來電，希望廠商配合把每日的賣匯量從原本的2000萬美元，降至1500萬美元左右。近來多數大型出口商的單日賣匯量多為1000萬至1500萬美元，因為如果超過2000萬美元，須獲得央行的同意。

總統賴清德昨就職周年，台股未出現520行情，盡管開盤在美股走升帶動下一度大漲逾200點，但終場僅小漲2點，收在2萬1526點，成交量萎縮至2723億元。法人表示，市場觀望氣氛濃厚，投資人態度趨於保守。

台幣兌美元匯率20日以30.2元開出，因美元走弱帶動亞幣反彈，盤中最高來到30.155元，收盤小升2.6分、來到30.179元價位。

針對台幣走勢，美銀指出，隨著美國和其他國家達成貿易協議的前景好轉，加上談判內容可能涉及匯率，台幣和韓元匯率會進一步走強。美銀預期台幣兌美元匯率本季將升至29.7元、第3季升抵29.1元、第4季來到28.8元。明年將續揚，明年第1季漲到28.5元、第2季升至28.2元、第3季27.9元、第4季升至27.6元。

美銀提醒，投資人應關注即將發布的美國財政部匯率報告對於台灣和南韓的評論，判斷匯率是否面臨進一步升值壓力。巴克萊銀行說，中期而言，美元兌亞幣貶值是阻力最小的路徑。

高盛預期，亞洲各國和美國進行貿易協商，將使亞洲貨幣更難貶值，若各國與美國達成貿易協議、出口商繼續出售美元，最看升韓元、台幣、馬元及新加坡幣；若美中達成協議，人民幣兌美元匯率將邁向人民幣7元。

匯率 央行 貨幣

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