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非核上路…用電亮黃燈、電纜出狀況 高雄台南逾千戶停電

台灣新聞組／綜合20日電
高雄鹽埕區北斗街深夜突然發出爆炸聲，造成附近139戶停電，台電立刻派人搶修。(圖／台電提供)
高雄鹽埕區北斗街深夜突然發出爆炸聲，造成附近139戶停電，台電立刻派人搶修。(圖／台電提供)

非核家園18日上路首日，台電用電儀表板傍晚亮起黃燈，遭質疑供電吃緊，行政院長卓榮泰昨說，備轉容量率昨天有17.52％，「遠高於10%的安全標準」，且明年底會有480萬千瓦的電力補上來，「完全取代核三」。不過高雄、台南前晚到昨都傳無預警停電，高溫令人難耐，台電澄清皆與核三停役無關。

卓榮泰昨到屏東出席「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」致詞說，核三停役後減少95萬千瓦電力，桃園大潭7號機91萬千瓦可補上，下個月還有興達電廠1號機130萬千瓦上線，明年還有興達2號機130萬千瓦、台中新1號機130萬千瓦，換句話說，會有480萬千瓦的電會補上來，完全取代核三廠2號機95萬千瓦。

18日非核首日火力發電占比約92%，中華民國核能學會昨舉行記者會，核能學會常務理事、清華大學退休教授李敏說，現在雖未缺電，但備載容量不斷降低，低到一定程度，外資就不願意投資台灣，設AI資料處理中心就是空談。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜則表示，台灣也許不會馬上有停電危機，但重點是對停電與否無法掌握的恐懼，以及對政府能源政策的不信任，對企業來說，投資不只要獲利，更重要的是在風險可控下持續獲利。

台灣進入非核時代，18、19日高雄、台南接連發生停電事件，高雄鹽埕區18日晚間11時許，北斗街人孔蓋發出爆炸聲後冒煙，造成附近共139戶停電，甚至包括鹽埕警分局；約5小時後、昨凌晨4時許，苓雅區也發生高壓電纜故障，440戶受影響。

停電讓民眾難忍受夏夜悶熱，罵聲連連，國民黨高市議員白喬茵表示，核三廠停役隔日即發生大規模停電，「這是單純巧合，還是供電不足不敢明說的佛地魔？」台電高雄區處表示，兩起事故皆為區域線路老化導致，與核三廠除役及用電過載無關。

台南東區、永康區部分路段昨下午3時許也無預警停電，台電台南區處說，因地下電纜故障，約671戶停電，獲報後立即派員搶修。

卓榮泰 中華民國 供應鏈

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