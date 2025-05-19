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賴政府拚「去蔣」 全台中正路改名？內政部：研究中

記者黃婉婷／台北19日電
賴政府力拚「去蔣」，繼移除「蔣公」塑像、遺像後，研擬將全台中正路改名。圖為桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園蔣公銅像園區。（本報資料照片）
賴政府力拚「去蔣」，繼移除「蔣公」塑像、遺像後，研擬將全台中正路改名。圖為桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園蔣公銅像園區。（本報資料照片）

賴政府力拚「去蔣」，內政部指出，現行列管的威權象徵為塑像、遺像及命名空間共941筆，截至2025年4月30日止，已處置264筆，尚有677筆待處置。至於中正路改名部分，內政部補充，現已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，共同推動促進轉型正義所訂之之法定任務。

針對威權象徵處置資訊公開一事，內政部表示，內政部網站自2023年起即設置「轉型正義業務專區」，每月定期公布處置進度。

內政部說明，現行列管之威權象徵為塑像、遺像及命名空間共941筆，截至2025年4月30日止，已處置264筆，尚有677筆待處置。內政部除定期公布處置進度外，亦積極與管有威權象徵的機關、學校進行溝通。

針對有意願處置但經費不足者提供補助，內政部說，2025年度收到36件補助申請，其中16件已完成，尚有20件同意補助，刻排程處置中。

至於中正路改名部分，內政部補充，因街路命名係地方政府權責，且涉及當地居民權益甚廣，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理，內政部已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，也持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體，共同推動促進轉型正義所訂之的法定任務。

內政部

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