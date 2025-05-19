非核首日 火力發電逾9成 台電官網亮供電吃緊黃燈

台灣進入無核階段，台電燃氣、燃煤、燃油「火力全開」。圖為台中火力發電廠。（本報資料照片）

核三廠17日深夜停役，台灣昨起進入非核家園，台電緊盯電力供需狀況，17日晚中火九部機組幾乎都是90％運作，不過，台電官網顯示18日備轉容量率為9.21%，並掛上黃燈顯示「供電吃緊」。國民黨 立委翁曉玲表示，台電煤電、氣電「火力全開」，未來髒空氣將成常態，民眾早晚外出運動要特別小心空汙。

氣候先鋒者聯盟發起人、台電基層員工楊家法表示，未來晚上只能火力全開，沒有其他方法。楊家法說，17日是假日，但卻是5月分燃煤機組在晚上輸出最高的一天，比平日上班日燒得更多；燃氣也是5月最多一天，燒油是一周開最大的一天，本島燒不夠還請澎湖燒油幫忙，「這就是我們的選擇」。

清華大學工程與系統科學系退休 特聘教授李敏表示，台灣能源韌性不足，逾80%發電依賴化石燃料，在化石燃料價格易受波動、淨零減碳及台電巨額虧損考量下，應重返使用核能才對。

核三廠二號機17日下午1時起降載停機，晚上10時完成發電機解聯，深夜12時反應爐停機，預計5月30日前把核燃料移出至用過的燃料池內。台灣進入無核時代，民眾憂心核三停役後的民生用電受到影響。行政院長卓榮泰說「無核時代用電無虞，大家不用擔心」。

立委翁曉玲說，她昨天凌晨1時進入台電官網查看台灣各機組發電狀況，燃煤、燃氣火力發電「全開」，占比高達96.5%，綠電2%、儲能1.57%；下午1時30分再查看，煤氣油發電占73.362%，綠電（含再生能源）占29.978%，但兩者相加是103.34%，不知是否發電數量灌水？

「未來晚上空品會比過往糟糕，且髒空氣將成為常態」，翁曉玲建議夜晚和清晨出外運動的朋友們要小心空汙，吸了廢氣可能造成健康傷害，「賴清德 的廢核政策，害死大家」。

台電表示，昨下午1時30分左右因抽蓄水力機組當下正使用電力進行抽水，故全系統發電量會有超過100%情況，發電量103%需扣除儲能負載的3%，即為用戶負載100%，並無灌水問題。