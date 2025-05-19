我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28歲女內華達遇大雪受困3周 靠吃野菜+喝融雪維生獲救

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

非核首日 火力發電逾9成 台電官網亮供電吃緊黃燈

台灣新聞組／台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣進入無核階段，台電燃氣、燃煤、燃油「火力全開」。圖為台中火力發電廠。（本報資料照片）
台灣進入無核階段，台電燃氣、燃煤、燃油「火力全開」。圖為台中火力發電廠。（本報資料照片）

核三廠17日深夜停役，台灣昨起進入非核家園，台電緊盯電力供需狀況，17日晚中火九部機組幾乎都是90％運作，不過，台電官網顯示18日備轉容量率為9.21%，並掛上黃燈顯示「供電吃緊」。國民黨立委翁曉玲表示，台電煤電、氣電「火力全開」，未來髒空氣將成常態，民眾早晚外出運動要特別小心空汙。

氣候先鋒者聯盟發起人、台電基層員工楊家法表示，未來晚上只能火力全開，沒有其他方法。楊家法說，17日是假日，但卻是5月分燃煤機組在晚上輸出最高的一天，比平日上班日燒得更多；燃氣也是5月最多一天，燒油是一周開最大的一天，本島燒不夠還請澎湖燒油幫忙，「這就是我們的選擇」。

清華大學工程與系統科學系退休特聘教授李敏表示，台灣能源韌性不足，逾80%發電依賴化石燃料，在化石燃料價格易受波動、淨零減碳及台電巨額虧損考量下，應重返使用核能才對。

核三廠二號機17日下午1時起降載停機，晚上10時完成發電機解聯，深夜12時反應爐停機，預計5月30日前把核燃料移出至用過的燃料池內。台灣進入無核時代，民眾憂心核三停役後的民生用電受到影響。行政院長卓榮泰說「無核時代用電無虞，大家不用擔心」。

立委翁曉玲說，她昨天凌晨1時進入台電官網查看台灣各機組發電狀況，燃煤、燃氣火力發電「全開」，占比高達96.5%，綠電2%、儲能1.57%；下午1時30分再查看，煤氣油發電占73.362%，綠電（含再生能源）占29.978%，但兩者相加是103.34%，不知是否發電數量灌水？

「未來晚上空品會比過往糟糕，且髒空氣將成為常態」，翁曉玲建議夜晚和清晨出外運動的朋友們要小心空汙，吸了廢氣可能造成健康傷害，「賴清德的廢核政策，害死大家」。

台電表示，昨下午1時30分左右因抽蓄水力機組當下正使用電力進行抽水，故全系統發電量會有超過100%情況，發電量103%需扣除儲能負載的3%，即為用戶負載100%，並無灌水問題。

賴清德 退休 國民黨

上一則

世壯運105歲泰選手標槍、100公尺奪冠 昆凌90歲爺爺也摘金

下一則

陸男自拍稱駕橡皮艇登陸桃園 隨後返回 海巡署：釐清中

延伸閱讀

卓榮泰赴中油三接港 要大潭電廠取代核電

卓榮泰赴中油三接港 要大潭電廠取代核電
台灣核三身退 供電能穩定嗎？

台灣核三身退 供電能穩定嗎？
黑白集／台2032前不缺電 只是既髒又貴

黑白集／台2032前不缺電 只是既髒又貴
郭智輝「看不下去可離開」失言 卓榮泰看不下去：會找他談

郭智輝「看不下去可離開」失言 卓榮泰看不下去：會找他談

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加