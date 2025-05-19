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黃仁勳台灣行程滿檔 馬不停蹄趕「3行程」 傍晚拜會張忠謀

記者吳康瑋／台北即時報導
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輝達執行長黃仁勳。(記者吳康瑋／攝影)
輝達執行長黃仁勳。(記者吳康瑋／攝影)

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳19日親自現身台北流行音樂中心（北流），為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講（keynote），而會後他也將馬不停蹄的趕回自己下榻的台北文華東方酒店，參加由合作夥伴美超微舉辦的「Supermicro Innovate」活動，並於總裁梁見後登台演講時，以「特別嘉賓」的身分現身助陣，而該活動預計接近傍晚才會結束，不過身為「AI教父」的黃仁勳，其腳步並未就此停歇，而將繼續趕往張忠謀位於大直的住處、參加「晚餐會」。

據悉，黃仁勳此次搭專機訪台安排的行程滿檔，他除了已在抵台首日（16日）與台積電董事長魏哲家碰面、進行餐敘外，也於17日在自己的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請多家台廠供應鏈夥伴，而他19日將登上北流舞台，親自為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講，而會後他也將繼續趕路前往文華東方，親自為「老友」美超微總裁梁見後站台，而他這次赴台預計至少待到5月21日媒體聯訪後，才會搭專機離台，也因此吸引不少粉絲聚集在他的愛店外，期待可以偶遇「AI教父」、一睹其風采。

事實上，「AI教父」黃仁勳多年來持續以行動來力挺台廠，而他此次搭機回台時，也被媒體問到對台灣的看法，他則大方回應，「即使全球面臨貿易協商、關稅與地緣政治挑戰，當這些重組與調整結束後，台灣仍將會是全球科技生態的中心，我對此非常肯定。這裡有太多聰明、有創新精神的公司，我完全相信台灣會持續蓬勃發展。」因此引發市場目光的關注，而他除了預計發表一系列AI的最新動態外，也將與產業專家一同探討AI與加速運算技術的最新突破與未來趨勢。

據悉，他幾乎每次回台都會安排一系列的拜會行程，除了與台積電董事長魏哲家碰面外，邀請供應鏈聚餐也已成慣例，而作為黃仁勳生命中最大貴人的台積電創辦人張忠謀，也是「AI教父」回台時，絕對會前往拜會的大老之一，事實上，黃仁勳日前也透露，自己將於周一晚上，前往張忠謀位於大直的宅邸，親自拜會張忠謀夫婦，而通常他們也會安排在張家用餐，並由台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬，來負責掌廚，吸引各界關注。

輝達執行長黃仁勳。(記者吳康瑋／攝影)
輝達執行長黃仁勳。(記者吳康瑋／攝影)

黃仁勳 AI 張忠謀

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