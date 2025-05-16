黑白集／海鯤艦延後測試 政客吹捧成宣傳泡沫

國造柴潛原型艦海鯤艦。（記者劉學聖／攝影）

原應展開海上測試的潛艦海鯤號，至今靠泊碼頭。媒體爆料艦上主機半數故障，國防部 長顧立雄也不駁斥，只表示安全第一，出海沒有時間表。

單論技術面，即使美國科技傲視全球，裝備開發延宕也是家常便飯。最近例子如空軍一號專機，去年就該交貨，如今拖到至少2027，超支24億美元。台灣首次造潛艦，一切從無到有，沒出現任何耽擱才怪。

問題是，民進黨 抹臭馬政府贏得執政，深知「認知戰」重要性，甚至當成絕對要務。各項重大施政，時間節點務必對準未來選舉，計畫是否合理則非重點。勇鷹教練機出廠，海鯤艦下水，都在總統大選 前幾月；也都出現出廠日並非真出廠，下水日距真下水近半年的怪事。至於御用文人吹捧，更是不在話下，儼然只要「愛台灣」，成就便可超越他國。

如今海鯤進度卡關，若真對政府發揮打臉效果，關鍵絕非工程人員不夠努力，完全是空中樓閣疊得太高，政客牛皮吹得太過，如今自然摔得愈重。

今年初，在野立委凍結部分潛艦量產預算，要求海鯤完成測試才能動支。當時綠營鋪天蓋地撻伐，儼然「潛艦大業」禁不起一天拖延，任何膽敢質疑者，都是居心叵測。短短4個月後，先前慷慨激昂的人士，卻自動全部避談。

想想也不奇怪，諸多負面話題，不都是如此應對？（轉載自聯合報）