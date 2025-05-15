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民眾厭倦非核家園 童子賢：有法律做後盾應大步前行了

記者應翠梅、陳熙文／台北15日電
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和碩董事長童子賢14日說，核管法修法成功解除了「孫悟空緊箍咒」。（本報資料照片）
和碩董事長童子賢14日說，核管法修法成功解除了「孫悟空緊箍咒」。（本報資料照片）

立法院前天三讀通過核管法修正案，延長核電機組運轉年限最長20年。力主台灣應使用核能的和碩董事長童子賢昨說，修法成功解除了「孫悟空緊箍咒」，非核家園的觀念日漸打破，這是台灣能源史上跨出的一大步。他表示，現在行政單位已經有法律做後盾，無需「猶抱琵琶半遮面」，應該啟程向前行。

童子賢認為，2018年「以核養綠」的公投過關，2025年又通過修改核管法，代表多年來台灣的民主社會透過直接民意與間接民意，已經清楚表達老百姓厭倦、也否決「非核家園」政策。在不斷調漲電價、空汙嚴重、能源碳排比例過高、地方派系侵蝕綠能利益不斷受到質疑，且天然氣的供電韌性飽受威脅，加上綠能占據大片寶貴國土之下，這些就是老百姓表達的意見。

身兼總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人的童子賢說，當今的領導人務實檢驗台灣的發展困境，正帶領執政黨進行不容易的「一步一腳印」的觀念轉型。

童子賢以國際核能趨勢為例，芬蘭在俄烏戰爭後，面對能源成本高漲與國家安全受威脅，在2024年修法，重新啟用核能，啟動了OL3大型電廠（單一機組發電達到一千六百ＭＷ，是核二、核三發電量的1.7倍）。芬蘭新政府認為可維護國家能源安全，也大幅節省成本，達到發電卻不排碳的環保目的。

2024年瑞士、瑞典都修法轉彎，放棄非核政策，特別是瑞士的土地只比台灣大14%，一直使用四成以上的核能。日本是福島核災受災國，已經走出陰影，宣布政策上最大限度使用核能，這就是民主進步的態度。與台灣鄰近的新加坡也在思考核能。

童子賢指出，過去十年的疫情、戰爭、地緣政治國際局勢緊張，已經帶給台灣很大的發展威脅、生存隱憂，如果現在還停留在喊口號、講夢想，將不足以持續發展國家。

美國維吉尼亞州商務貿易廳長席格拉（Juan Pablo Segura）13日表示，出口小型核電廠是維州的願景，未來不排除出售給台灣，但預估可能要等五至六年。有涉外人士指出，賴政府其實對此持開放態度，但認為必須有效解決核廢料的問題。

綠能 維吉尼亞州 新加坡

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