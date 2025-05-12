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新聞眼／高鐵延伸宜蘭說明會 未加場惹議

記者 戴永華
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交通部鐵道局3月初召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾踴躍出席，但是路廊沿線的多數居民不知道有召開公聽會或未參與出席，盼鐵道局再加開說明會。（本報資料照片）
交通部鐵道局3月初召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾踴躍出席，但是路廊沿線的多數居民不知道有召開公聽會或未參與出席，盼鐵道局再加開說明會。（本報資料照片）

高鐵延伸宜蘭二階環評日前由環境部開小組初審，支持與反對人士場外表達訴求。上月初，頭城與礁溪地方人士為讓民眾了解高鐵路廊帶來的衝擊，連署爭取加開說明會，縣議員也一致連署建請交通部鐵道局加開，至今卻無下文，惹來非議，鐵道局連如此簡單的民意訴求都不做，讓人費解。

北宜高鐵從南港到宜蘭全長60.6公里，進入宜蘭從頭城鎮到市區的平原段長度近20公里，對居民衝擊最大。交通部鐵道局3月5日在宜蘭大學開公聽會、新北市及台北市也各開一場，走完公聽會流程。

公聽會本意是讓人民充分了解公共議題，但對影響最大的宜蘭人而言，一場實有不足！難道法定程序走完就沒事了？下一步等到規畫路廊確定，再下鄉說明嗎？何況在宜大開公聽會當天傾盆大雨，路廊沿線的絕大多數居民都沒參加。

4月初，頭城鎮及礁溪鄉長、民代及農漁會12大機關團體連署盼加開公聽會；4月下旬，議長提案獲全體議員連署建請加開公聽會，但鐵道局漠視廣大民意，只在日前表達要拜訪議長溝通。

早在前縣長游錫堃主政時期就有意爭取高鐵，當時高鐵公司董事長殷琪認為做不起來；2001年交通部也曾花了1000多萬台幣做過高鐵與直鐵評比分析，認為高鐵延伸的效益不如直鐵。

政府值不值得花4000億去興建恐怕很難延伸到花東的高鐵，還是務實爭取北宜直鐵與鐵路高架，改善縮短交通旅程讓花東人也受益，皆可公開討論。是什麼原因，讓中央連加開一場說明會都不做，政治人常說「民之所欲、長在我心」，難道就只是選舉語言？

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