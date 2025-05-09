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月薪3萬移工掉「400萬現鈔」在車廂 創台鐵拾金紀錄

台灣新聞組／綜合9日電
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有外籍旅客遺留400萬現金在台鐵，打破以往紀錄。(記者李宗祐／翻攝)
有外籍旅客遺留400萬現金在台鐵，打破以往紀錄。(記者李宗祐／翻攝)

越南籍胡姓男移工前晚搭台鐵區間車，將裝台幣400萬元鈔票(約13.2萬美元)的手提袋遺留車廂，他昨前往認領，警方詢問來源，胡稱是要還錢給「姊夫」，100萬元(台幣，下同)是自己存款，其他錢是朋友的；鐵路警方認金流疑點待釐清，暫保管現鈔追查。

據了解，這袋400萬的鈔票並非新鈔，且每捆都以數條橡皮筋綑綁；一般從銀行提領出的大筆現金，鈔票都會以細紙條或透明膠帶綑住，並蓋上銀行、行員印章，且每張千元大鈔之間沒有縫隙、不易抽出。警方認為，這些鈔票只用橡皮筋束縛，且全是舊鈔，數量不小，來源有必要追查。

台鐵3258次區間車前天通過台南火車站後，接到台南站服務台通報有外籍旅客在車廂遺失黑色手提袋，裡面裝現金；列車長隨即尋找，在南端第二車發現手提袋，經檢視確有大量現金。台南站服務台立即聯絡新營站、鐵路警察新營派出所，當晚8時55分列車抵達新營站時，列車長將現金交給警方，經清點有400萬元。

鐵路警察高雄分局偵查隊介入調查，確認胡姓移工身分後，昨前往胡任職的嘉義縣某公司查訪，該公司從事石材買賣，堆放一塊塊切割大理石；據了解，雇主稱胡已任職12年，月薪3萬多元，工作認真，但不知道哪來那麼多錢；雇主還打趣說，如果真有那樣多錢，「可以借給老闆周轉一下」。

胡姓移工昨就近到鐵路警察高雄分局嘉義派出所接受詢問，他說裡面有自己100多萬，其他是朋友的錢。由於尚無法確認金流，警方不能排除是否為非法地下匯兌或其他不法來源，暫時保管現金，並通報地檢署，清查相關流向，約詢胡男「姊夫」釐清。

台鐵表示，這是台鐵拾獲現金最高金額紀錄，因金額龐大，且遺失人為外籍人士，來源待警方釐清後，再通知領取方式。

台鐵有輛區間車傳出有400萬現金被遺留車上，有網友戲稱「超越陳明文高鐵300萬」。民進黨立委陳明文，在2019年9月把裝有300萬的行李箱遺落在高鐵車廂，引發爭議。

一名越南籍移工7日在台鐵區間車上遺留手提袋，內有400萬元台幣，均用橡皮筋捆綁；...
一名越南籍移工7日在台鐵區間車上遺留手提袋，內有400萬元台幣，均用橡皮筋捆綁；警方暫保留現金追查金流。(取材自臉書)

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