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台灣首起氣候訴訟 北高行駁回 環團遺憾政府不作為

記者葉冠妤／台北9日電
台北高等行政法院8日就台灣首起氣候訴訟案作出判決，駁回由綠色和平、環境法律人協會及4位公民於2021年初提告經濟部制定的「用電大戶條款」過於寬鬆，無法有效推動企業減碳訴訟。綠色和平表示，顯示現行法律仍不足以保障人民免於氣候災難的基本權利。（圖／綠色和平提供）
台北高等行政法院8日就台灣首起氣候訴訟案作出判決，駁回由綠色和平、環境法律人協會及4位公民於2021年初提告經濟部制定的「用電大戶條款」過於寬鬆，無法有效推動企業減碳訴訟。綠色和平表示，顯示現行法律仍不足以保障人民免於氣候災難的基本權利。（圖／綠色和平提供）

綠色和平、環境法律人協會與4名公民於2021年發起台灣首起氣候訴訟，對經濟部提告，主張現行「用電大戶條款」對企業的再生能源設置過於寬鬆，導致無法有效推動企業減碳，違反環境基本法。歷時4年，台北高等行政法院昨作出判決，以原告個人及團體沒有「請求權」為由，駁回訴訟。

對此，綠色和平表示，深感遺憾，並指現行法律仍不足以保障人民免於氣候災難的基本權利，違背全球淨零碳排共識、氣候正義。共同原告、環境法律人協會則說，面對政府的不作為深感遺憾，將持續監督到底。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，經濟部制定的用電大戶條款政策失靈，無視極端氣候對台灣所造成的傷害，導致人民需承受現在與未來的氣候災難，司法自我設限，判決結果完全漠視環境基本法的法規。

綠色和平批評，經濟部頒布俗稱的「用電大戶條款」應強制規範企業轉向使用再生能源，並在2023年啟動檢討，卻拖延至今年1月才公布結果，宣布用電大戶門檻與義務容量均不調整；認定標準設定也過低，好比可透過購買綠能憑證或繳納代金等，減碳成效杯水車薪。

綠色和平表示，經濟部持續未針對用電大戶條款實際減碳責任與效果做出回應，試圖迴避減碳與監督責任。本案重要性在於，即便台灣現行氣候法未明文設置公民訴訟條款，綠色和平仍試圖透過憲法保障的訴訟權與保護規範理論，爭取當政府怠惰或作為不足，人民可依法起訴並予監督的權益。

綠色和平說，未來將持續藉由其他司法手段尋求突破，呼籲經濟部加嚴監督與管理「用電大戶」，要求加速能源轉型進度，以免台灣在全球淨零排放的趨勢下掉隊。

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