台清大師出作業宣傳大罷免 學生紛退選 「剩6人修課」

清華大學中文系選修課程「基礎影像敘事」的講師開出作業，要求學生設計大罷免宣傳影片，不僅有學生不滿而退課，更引發政治效應與討論。（本報資料照片）

全台罷免 活動白熱化，清華大學學生指控該校中文系選修課老師以「全台大罷免」為主題，要求學生寫宣傳影片企畫，占總成績30%，「有種被逼迫接受老師政治傾向的感覺」。清大表示，已主動了解課程安排是否偏離教學目的，會維護學生學習權益。

清大說，校方尊重教師的教學自主與專業判斷，課堂討論社會議題也是高等教育重要一環，但課程活動應審慎處理涉及公共或政治性議題，避免使學生感受到不當壓力，並確保課程評量與學生立場無涉；將聽取學生反饋，釐清是否有教學不當或偏離教育目的情形，如有確切事證顯示不符教育原則，將依校內規定處理。

教育部 表示，尊重憲法保障的大學自主與教師講學自由，惟大學課程應注意教育基本法精神，重視學術專業及教育中立，避免課程成為特定政治團體宣傳場合，將函請學校了解該課程是否有違教育基本法。

新黨北市議員侯漢廷說，北一女教師區桂芝之前在校外談政治就遭教育部調查，清大教師嚴重違反教育中立，教育部還要裝死雙標嗎？他已檢舉，希望教育部不要又「辦藍不辦綠」。

國民黨立委王鴻薇表示，這不是民進黨 第一次在課堂中置入大罷免及政治，之前有逢甲大學女教師在課堂上呼籲學生簽連署書罷免在野黨立委，民進黨前立委趙天麟在世新大學開設課程的康姓助教在學生群組發送「罷免連署」記者會直播連結；拒絕政治進入校園是任何政黨與教育工作者的底線。立委林沛祥也說，政治介入校園，意識形態汙染教育，逼著學生去完成老師的喜好，他覺得非常可恥，且深惡痛絕，不應該讓這種法西斯主義介入校園。

1名清大學生在Dcard發文指出，選修「基礎影像敘事」課程，原以為是討論電影話題，老師竟偏移到罷免議題，更不能接受的是拿「全台大罷免」出作業，要學生假設自己是編劇創作宣傳「全台大罷免」影片企畫，內容要包含罷免目標、完整影片內容、宣傳口號、期望產生的效果，占總成績30%，沒政治傾向的她被迫接受老師政治傾向，加上老師給分「真的不甜」，「目前修課人數退到剩6個」。