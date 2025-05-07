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記錄18世紀的台灣 故宮院藏2圖列重要古物

記者陳宛茜／台北報導
清乾隆台灣地圖（局部）卷末描繪台灣北部，左上方圖說記錄當時對台灣海域的觀察，抹香鯨與龍涎香出現在紀錄中。(圖／故宮提供)
清乾隆台灣地圖（局部）卷末描繪台灣北部，左上方圖說記錄當時對台灣海域的觀察，抹香鯨與龍涎香出現在紀錄中。(圖／故宮提供)

文化部近日公告，將故宮院藏文物「重修台郡各建築圖說」與「乾隆台灣地圖」指定為重要古物，其中「乾隆台灣地圖」為傳統手繪青綠山水畫風格，呈現台灣本島自然及人文景觀，山脈以東的地圖上方空白處，依序書寫多處原住民聚落名稱，繪者顯然對於「山之後」的部落分布已有相當認識。

故宮表示，今年故宮百年院慶系列特展，北部院區六月廿一日起將推出「宮樂響起︰文獻中的宮廷音樂」特展，規畫展出「重修台郡各建築圖說」部分彩繪圖；而「乾隆台灣地圖」未來也將於相關主題展覽中展出。

故宮表示，典藏「重修台郡各建築圖說」為清代紙本彩繪圖文冊，包含卅九幅彩圖與四十幅圖說，多採「一圖一說」形式對照呈現。本冊由清乾隆年間台灣府知府蔣元樞編繪，記錄其其任內在台灣興建寺廟、府署、軍事、教育、民生等各項建設成果。其中現已不存的台灣佐屬公館、鹿耳門公館、台邑望樓、彰化縣望樓等歷史建築重現紙上，而天后宮、城隍廟、台灣府學等現存建築則呈現當年原貌。

「乾隆台灣地圖」涵蓋澎湖群島在內的台灣西岸近海島嶼、沙洲、礁石等，圖中除了以實景式符號繪註中央山脈以西的地貌景觀。卷末所繪的台灣北部區域，左上方圖說記錄對台灣海域的觀察，文中紀錄「此處不時有見海翁魚，魚能吐龍涎香」，而紅毛船出入的八尺門﹙港﹚「港水甚清，常見五色魚」，展現地方特色。

其中「海翁魚」是鯨魚的名稱之一，「龍涎香」則被認為是抹香鯨體內排出的物質，此一「海翁魚」推測是抹香鯨。

故宮 原住民

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