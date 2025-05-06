台幣暴升 全民搶換美元日圓 網銀大當機

台幣5日盤中最高升到29.59元，民眾紛搶便宜美元、日圓。(記者林伯東／攝影)

台幣連續兩個交易日暴力升值，盤中飆漲破1元，昨天盤中最高升到29.59元，強台幣讓民眾瘋搶換匯，導致多家銀行的網銀、App 傳出「塞車」、無法登入、等待時間過久、系統整理等災情。銀行主管指出，民眾線上換匯高達九成以上是以美元、日圓為主，甚至有民眾等不及，直接去線下換美元現鈔，預估在台幣未穩定前，都會出現換匯增加的情形。

台幣兌美元匯率 昨天開盤後升勢有如「失速列車」，一路狂飆重返2字頭。除了兌換美元盤中出現29元外，兌換日圓更是出現0.2字頭、創半年多新低，也吸引「哈日族」進場加碼。民眾蜂擁至各家銀行App或網路銀行換匯搶進便宜美元、日圓等外幣，導致國泰世華銀、中信銀、台新銀、玉山銀多家銀行網路銀行大塞車。

金管會對此表示，各銀行已於官網或App公告及即時引導客戶改以網路銀行進行交易，以分散行動銀行流量，並分別啟動排隊機制以維持系統穩定、擴充行動銀行與網路銀行的系統資源及放寬瞬時流量上限等應變措施，銀行局也將持續掌握各銀行系統服務穩定狀況。

銀行主管分析，這波台幣走勢受三原因影響，分別為壽險 業大規模避險操作、外資大量匯入台股、出口商拋售美元；此外，從數據觀察可知，這波台幣急升的衝擊，這也反映了川普2.0時代市場變化詭譎、異於常理的事件層出不窮，評估目前台幣仍處於動態整理的階段，民眾只能且戰且走，近期可觀察關稅談判進度、美國財政部匯率報告等。

持有美元的民眾若擔心匯損，銀行業者指出，這波台幣升值應為短期現象，並非所有亞幣同步升值，長期外幣配置策略不應改變，投資人不需要急於將美元換回台幣。如對美元信心不足，可轉向歐元或日圓等強勢貨幣，進行風險分散。