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觀察站／央行放急升 台幣貶值力道仍存

記者 應翠梅
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台灣央行目前的貨幣策略是「急升代替緩升」，期能消弭市場預期心理，對抗投機炒作力道。​（本報資料照片）
台灣央行目前的貨幣策略是「急升代替緩升」，期能消弭市場預期心理，對抗投機炒作力道。​（本報資料照片）

美國總統川普還未開口對台灣施壓，台幣竟已狂升，2日及5日累計升值1.872元，勉強守住30元關卡。明顯看出央行目前的策略是「急升代替緩升」，期能消弭市場預期心理，對抗投機炒作力道。

正因市場預期心理帶動出口商賣匯、外資也伺機進入炒作，兩股資金狂潮推升台幣，央行此時明顯想用急升代替緩升，進場調節的力道不如以往；其次，央行不想大力調節也意在證明沒有過度干預，有助於台美談判的氣氛。

至於要研判台幣未來會升值到哪裡？有幾項變數。第一是看美國的施壓程度。美國這次啟動關稅戰的配套作法就是要求各主要國家對美元升值，以刺激出口。其次，從基本面來看，台灣的基本面尚可，尤其在半導體、AI伺服器等科技產品方面具有全球競爭力。如果全球對這些產品的需求持續強勁，台灣維持穩定的貿易順差，也為台幣匯價提供升值支撐。

第三、股市活絡也會吸引外資。特別是科技股如台積電受到國際投資人青睞，持續吸引外資匯入投資台股，也會增加對台幣的需求，帶來升值壓力。

但台幣並非沒有貶值力道。壓抑台幣升值的因素主要是美台利差。美國聯準會為了抗通膨，目前將利率維持在相對高檔。而台灣央行的升息步伐相對溫和，導致台灣與美國之間的利差明顯。目前聯邦資金利率的區間是4.25%到4.5，台灣的重貼現率是2%，意即台美利差有2.25到2.5個百分點。理論上，高利差會吸引資金流向美元以賺取更高的利息收益，對台幣構成貶值壓力。

另一個變數是台灣面臨地緣政治風險，兩岸關係的緊張或任何區域性的地緣政治不確定性，都可能影響外資信心，導致資金外流，對台幣造成貶值壓力。且若全球經濟前景不明， 經濟成長放緩或陷入衰退，可能削弱對台灣出口產品的需求，減少貿易順差，進而減弱台幣的升值動能。

因存在美國施壓的因素，市場基於此種預期心理會加重賣匯力道，央行明白勢不可擋，索性一口氣放大升值空間，近兩日1元、1元的升，為的是快速除預期心理。這種操作策略在過去曾經奏效，只是這波加上「川普交易」成分，能否擋得住賣匯力量？市場勢必會不斷測試，台幣未來有可能升過頭後再修正，匯市會經歷一段強震期。

央行 利率 川普

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