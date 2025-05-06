台幣狂升／工商界憂倒閉潮：只能坐以待「幣」

台幣匯率狂升，嚴重衝擊出口產業。（本報資料照片）

台幣匯率 狂升，嚴重衝擊出口產業，台灣機械公會理事長莊大立表示，這次升值來得又急又凶，再下去恐出現倒閉潮。工商協進會理事長吳東亮呼籲業界要「小心的一起摸著石頭過河」。國內科技業者說，現階段只能盡速依短、中、長期進行事後避險，透過各種策略全力降低匯損影響。

和大集團董事長沈國榮、程泰集團董事長楊德華指出，現在只能坐以待「幣」，看5月底、6月初台美談判有結果，匯率趨穩了再做避險，或重新與客戶談判報價。莊大立說，台幣狂升嚴重衝擊機械與工具機產業的競爭力及獲利，如果再升下去，「大家要有開始過苦子的心理準備」，他也呼籲政府正視問題的嚴重性，並要求銀行不能抽銀根，「讓廠商喘氣可以喘久一點」。

沈國榮指出，第1季底的台幣兌美元匯率為33.13元，目前大家接的訂單多數是以32元報價，以現在的匯率計算，等於所有的接單都將面臨約1成淨利的匯兌損失。

吳東亮說，從金融業、銀行界來講，「當然大家有點焦慮，不知道怎麼做，但大家做最好的判斷。」他認為目前是晶片關稅 、通膨等市場的不安定所引起，「還沒過完之前，大家就摸著石頭過河，一步步把他走完。」

至於科技業者坦言，匯率市場的變化因素極其複雜且不可控，中期方面，科技廠必須回歸自己可控的部分，意即想辦法提高產線自動化程度，或要求供應鏈 降價，透過降低成本的部分來抵銷匯損。