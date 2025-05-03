台鹽1折買股 台鹽綠能民股控告背信罪

台鹽以每股0.917台幣的價格，收購台鹽綠能33.25%的股權，引發民股小股東不滿。圖為台鹽綠能案場。(圖／業者提供)

台鹽3月28日宣布將以每股0.917元(台幣，下同)的價格，收購台鹽綠能 33.25%的股權，刻意低估台鹽綠能價值，引發民股小股東不滿，籌備成立自救會，對台鹽董事長丁彥哲等人提告特別背信罪，捍衛權益。對此，丁彥哲回應，台綠能股分轉換案已委請會計師表示意見，台綠33.25%股權估值在648萬6千元至1611萬6000元之間，採區間中位數1130萬2000元作為交易對價，尚屬合理。

台鹽綠能為台鹽子公司，最大股東是經濟部的國營事業台鹽，持股占比66.75%，其他為民股。

台鹽一個月前在股市觀測站發布重訊，宣布以每股0.917元價格，收購台鹽綠能33.25%股權，等於只要花1130萬2000元，就能把台鹽綠能收編為台鹽100%持股的子公司。

知情人士指出，台鹽刻意低估台鹽綠能資產，並技術拖延台鹽綠能「七股漁電共生（台區段）地面型太陽光電案場開發」標案開標，藉此壓低台鹽綠能的營收，盡量讓台鹽綠能顯得很不值錢，以便低價收購民股股權，他們懷疑，台鹽要等到收購民股成功後，才會開標台區段標案，將至少5億元的營收灌給台鹽，開標後的收益全算是台鹽的。

台鹽綠能現任代理總經理林昇慧，以台鹽名義向前董座陳啟昱、前總座蘇坤煌求償，令小股東擔心未來求償的金額將全數歸入台鹽，台鹽綠能民股股東權益完全被犧牲。小股東同時說，台鹽綠能還有資產未處理，總計上百億元營收也都未列入。

小股東指控，台鹽連通知股東會開會時間都違反公司章程，依公司章程須提早15天通知召開股東會，但台鹽卻選擇依照公司法，只提前10天通知於5月5日召開股東會，表決股份轉換案，試圖減少民股反應時間，民股股東認為台鹽嚴重侵害他們的權益。

台鹽綠能的民股股東組成中，有台鹽綠能員工，當初先是被公司半強迫購買台鹽綠能這家未上市公司的股票，當時購買價每股11至13元不等，現在又被迫以低於1折價出售股權，權益嚴重受損，民股股東決議成立「台鹽綠能民股股東自救會」向現任台鹽實業董事長丁彥哲、台鹽綠能董事長李杰翰、台鹽綠能總經理林昇慧提告特別背信罪，捍衛小股東的權益。

小股東表示，自2024年5月後，台鹽綠能董事會全部都由台鹽的高階主管擔任，甚至連台鹽綠能內部的主管職，也都逐漸改由不具綠能專業的台鹽人員兼任，多次決策不符合台綠最大利益，甚至以台鹽利益為導向，枉顧台綠民股權益。

台鹽指出，台綠因前經理人等簽訂多件不利公司合約致經營績效不彰，並於2月27日由台南地檢署起訴，台綠累積虧損至去年底已擴大至94.58%；在台鹽完成股權收購後，透過集團資源的整合落實開源節流措施，並對法律訴訟案件進行風險控管，以維護公司利益及利害關係人權益，期望讓台綠度過難關。