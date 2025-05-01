我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

台灣工時亞洲第2高…低工資高工時 綠勞動政見全跳票

記者林銘翰、葉冠妤／台北1日電
台灣勞工平均工時去年達2030小時，民進黨的勞動政見挨轟跳票。示意圖，非新聞當事人。(記者林澔一／攝影)
台灣勞工平均工時去年達2030小時，民進黨的勞動政見挨轟跳票。示意圖，非新聞當事人。(記者林澔一／攝影)

今天是五一勞動節，民眾黨昨天舉行記者會指出，台灣工時高居亞洲第二，2022年每年工時2005小時，2024年更是高達2030小時，批評民進黨政府在解決低薪、高工時問題與職場霸凌議題上，缺乏有效作為。

前總統蔡英文在競選總統期間喊出縮短年總工時、扭轉低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞及職災勞工與實踐公平的集體勞資關係六大保證，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，蔡英文提出的六大保證，如今看來全數跳票。勞工從來不是民進黨心中最軟的一塊，賴清德總統要大家「做功德」，這才是民進黨的真面目。

民眾黨團昨天舉行「揭穿民進黨軟爛慣老闆，糟蹋勞工真面目」記者會，與會者手拿印有「工時要減少」、「薪資要增加」、「鼓勵組工會」、「照顧遭受職災勞工」、「支持青年中高齡就業」及「保障非典型勞動者」的紙面具，共同撕毀象徵民進黨「六大勞動政見」全數跳票。

針對民眾黨的批評，勞動部表示，正一步一步推進有利於勞工的政見和政策，各方的意見跟督促，都會納入參考。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民進黨總說勞工是心中最軟的一塊，然而台灣勞工除了長期面對低薪高工時問題，近年來霸凌問題也愈來愈嚴重。

張啓楷質疑，如果勞工是民進黨心中最軟的一塊，怎麼會任憑工作時間一直拉長，高於主要競爭對手日本與南韓；台灣特休假更是少於世界多數國家，2016年民進黨政府修法砍掉7天假，全國勞工加總少了4億4800天國定假日，民眾黨團已經提案修法重新爭取5天假。

民眾黨團幹事長陳昭姿說，台灣護理人員不斷流失，近來全國病床關床40%，根本問題包括薪資、環境、高工時、花花班、跨科支援及職場霸凌等，最有效的解決方法就是三班護病比入法，賴總統在競選期間承諾兩年入法、四年達標，如今政府看起來卻無心推動。

過勞之島 總工時連增3年
過勞之島 總工時連增3年

民進黨 民眾黨 蔡英文

上一則

新聞評論／罷綠為組織犯罪？林右昌向內政部長下指導棋

下一則

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

延伸閱讀

4100億特別預算 藍白支持挹注產業 反對撥補台電千億

4100億特別預算 藍白支持挹注產業 反對撥補台電千億
卓揆：對美關稅談判 最低限度爭取稅率不高於競爭對手

卓揆：對美關稅談判 最低限度爭取稅率不高於競爭對手
接連接獲陸配陳情 民眾黨擬修法除陸籍可具結

接連接獲陸配陳情 民眾黨擬修法除陸籍可具結
美豬、台積白白讓步 台灣民意主流對美國觀感不佳

美豬、台積白白讓步 台灣民意主流對美國觀感不佳

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要