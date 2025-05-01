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台近2成大學畢業生 起薪僅2.7萬 社會新鮮人進製造業增

記者葉冠妤／台北1日電
2024社會新鮮人平均起薪3.7萬台幣。(本報資料照片)
2024社會新鮮人平均起薪3.7萬台幣。(本報資料照片)

勞動部昨公布「2024年初任人員薪資統計結果」，去年初出社會的新鮮人平均薪資3.7萬元(台幣，下同，約1100美元)，年增6.4%，其中大學畢業生3.4萬元，研究所5.2萬元(約1600美元)。去年領最低工資2萬7470元(約856美元)者，占18.7%，這是自2021年統計以來，首度降到兩成以下。

少子女化影響，畢業生人數減，去年初任人員14.7萬人，較2023年減9000人、5.3%。勞動部統計指出，去年初任人員平均起薪3.7萬元，大學畢業者3.4萬元，研究所5.2萬元。薪資中位數大專（專科及大學）3.3萬元，研究所4.9萬元。

若以行業別來看，去年初任人員投入的行業，以任職製造業占19.6%最多，批發及零售業占17%次之，醫療保健及社會工作服務業占11.7%居第三。其餘占比較高的行業包括專業科學及技術服務業8.9%、教育業8.5%、住宿及餐飲業7.4%。

調查指出，與前年相較，初任人員投入製造業占比上升1.2%，批發及零售業反而下降1.4%，住宿及餐飲業也下降0.6%。

觀察大學畢業生任職行業的薪資水準，以醫療保健及社會工作服務業薪資平均4萬元(約1200美元)最高，金融及保險業3.8萬元(約1100美元)居次，研究所畢業生則以出版影音及資通訊業5.9萬元(約1800美元)最高，製造業薪資5.8萬元次之。

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