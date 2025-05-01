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小學校長偷拍同居人女兒..影片硬碟還藏校長室 重判9年

記者張議晨／高雄1日電
高雄張姓校長將偷拍檔案存在隨身碟中，並把隨身碟藏在校長室，一、二審被重判9年，示意圖。(記者張議晨／攝影)
高雄張姓校長將偷拍檔案存在隨身碟中，並把隨身碟藏在校長室，一、二審被重判9年，示意圖。(記者張議晨／攝影)

曾於高雄某國小任職的張姓校長，被控在同居人家中裝設針孔設備，偷拍同居人女兒、胞妹沐浴、更衣，藏有偷拍影片的隨身碟，還被他藏在校長室，直到新任校長裝修時才發現，一審高雄地院判張男9年，高雄高分院昨天宣判，駁回張男上訴，維持原審刑度。

張姓校長51歲（目前仍在押中），具有教育博士學位，但他始終不認罪，矢口否認涉案，在教育圈任教超過25年，2016年起遴選上校長，4年前才調到該所小學任職，今年5月被抓包偷拍同居人女兒、胞妹，震驚高雄教育圈，高雄市政府火速解聘，且永不任用。

檢警追查，張男3年前入住同居人住處，見同居人女兒就讀高中，便在家裡浴室天花板裝設針孔，偷拍好友女兒沐浴、如廁，先前曾被同居人抓包一次，他仍死性不改，在家中續裝針孔。

去年3月間，同居人胞妹發現浴室排風扇有針孔，隨即報警，裡面雖無影像，但警方仍立案偵辦，今年4月底發動搜索，經還原張男電腦主機，果真發現被他刪除的偷拍畫面，檢方複訊後，向法院聲押張男獲准。

高雄地院審理期間，新上任的校長整理辦公室時，意外發現校長室「插座」竟然藏有張男的隨身碟，經鼓山分局到場查扣後，勘鑑隨身碟內容，均為張男偷拍畫面，儼然將校長室當做保管室，隨身碟內影像也成為他犯行的關鍵證據。

法院審結，認為張男事後僅刪除無人在浴室的影像，留存有同居人女兒的檔案，並將備份影片的隨身碟藏在校長室，可見犯罪動機是要偷拍對方女兒，考量他涉嫌偷拍16次，每次犯行各判7年6月，合併應執行9年。

張男不服上訴，高雄高分院昨宣判，依相關事證認原審刑度合適，駁回他上訴，維持原審刑度。張男設案至今仍然在押中。

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