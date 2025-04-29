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台對等關稅 中經院估降至20% 建議爭取電子供應鏈豁免

記者謝守真、葉卉軒／台北29日電
面對川普對等關稅，中經院長連賢明認為，台灣談判重點，應可爭取到電子供應鏈豁免，這部分影響性將比關稅稅率更大，因台灣輸往美國的產品中有7成為ICT產品。（記者謝守真／攝影）
面對川普對等關稅，中經院長連賢明認為，台灣談判重點，應可爭取到電子供應鏈豁免，這部分影響性將比關稅稅率更大，因台灣輸往美國的產品中有7成為ICT產品。（記者謝守真／攝影）

美國總統川普大打關稅戰，撼動全球經貿，台灣深受衝擊。中華經濟研究院院長連賢明表示，川普以對等關稅10%為「地板價」，對台灣的目標稅率應為15%至20%。他說，台灣談判重點在於爭取到電子供應鏈豁免，這部分的影響將比關稅稅率更大，因台灣輸往美國的產品中有7成為ICT產品。

中央大學台經中心執行長吳大任則說，儘管川普宣布對等關稅暫緩90天，但他預期台灣的對等關稅稅率若能夠從原先的32%降至20%就不錯了。另外，川普日前也放話將對半導體另外課稅，而從川普發言推測，他預期未來台灣要面對的半導體關稅應不會太低，稅率25%的可能性很高。

中經院昨天舉辦「川普關稅風暴 智庫視角ｘ政策對應」研討會，連賢明表示，美國是台灣重要貿易夥伴之一，而台灣對美貿易順差也達到全球第5、6位，主要是受到台灣對美輸出AI供應鏈相關產品。基於這些基礎，台灣可審慎因應美國關稅措施，若太過劇烈、激烈抗議關稅，並非聰明作法。

連賢明指出，川普多次提高關稅時，多半以25%為基準，這次對等關稅中，針對最可能與美國硬碰硬的歐盟，祭出稅率為20%。而川普個人最鐵（親近）的盟邦以色列，對等關稅稅率則是在17%。他建議，台灣若能爭取電子供應鏈豁免，這個影響將比單純關稅來得大，因台灣輸往美國約7成都是ICT產品，且電子供應鏈複雜，難以短時間內移至美國。

至於美中對峙持續，台灣該如何因應，連賢明說，台灣所處角色很微妙，因此面臨複雜的問題。他提醒，台灣要避免與美國對抗，「千萬不要開玩笑」，現在也不該明確表態，現階段應把重點放在與美談判，再視情況決定回應的策略和方向。他直言台灣的經濟體沒大到可直接跟對方叫牌，與川普對抗，對台灣在談判時不見得有利。

連賢明建議，台灣可早點掛號，但不見得早談判，讓中國大陸、加拿大及歐盟等大國先談，台灣政府可積極溝通，但不需要急著把牌打出去。同時，川普關心洗產地問題，這也將造成供應鏈重組，政府都應留意。

而受關稅戰影響，中央大學台經中心昨公布4月消費者信心指數為68.21點，較上月下降3.65點，創近1年新低。不僅總指數顯著下跌，6項子指標也全數下挫，其中又以投資股市信心跌最多，重摔11.25點。

吳大任表示，他看待對等關稅的發展並不樂觀，他預期不用等到明年，今年下半年各種關稅衝擊很快就會一一浮現。他說，現在好像只是股市受影響，但許多家庭都有投資股市，加上高關稅將對台灣產業基本面帶來重大衝擊，不少廠商的投資都已暫緩，緊接而來的恐怕是無薪假、失業潮也可能蔓延至勞動市場，進而影響家庭所得，「未來半年家庭經濟狀況」指標將是觀察重點。

關稅 川普 供應鏈

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