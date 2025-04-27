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這醫院小編超狂 衛教文瘋玩迷因爆紅 臉書神漲粉50倍

記者賴香珊／南投即時報導
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南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。（翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」）
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。（翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」）

不少醫療院所都開設臉書粉絲專頁發布門診、宣導衛教等資訊，台灣南投基督教醫院粉專小編卻將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，正經八百的衛教文變得搞笑有趣，瞬間爆紅，臉書粉絲從900人飆破5萬人，漲粉達50倍。

由於醫生、護理師、藥師、醫院及診所等均涉及醫療，必須嚴正處裡醫病事務，在多數人的印象裡，是專業而嚴肅，醫療院所也怕引發爭議，因此其網站或社群平台內的貼文通常中規中矩，顯得正經八百，也因此較難引發民眾關注或共鳴。

不過，近期不少人發現，彰基醫療體系南投基督教醫院的臉書粉專卻不是那麼一回事，該院臉書粉專小編大玩創意，將衛教資訊將各式網路迷因結合，以電視劇「飛龍在天」、動漫「進擊的巨人」、「JOJO的奇妙冒險」等元素製作衛教梗圖。

該院小編更因有感於醫療暴力，透過AI生成虛擬醫生，並進行影音二創，據理開嗆「奧客」、爆擊猛攻「就醫地雷」等，讓不少醫事人員大呼過癮，更重要的是，也向民眾宣導就醫時理性溝通，彼此尊重，發揮同理心，讓醫療環境更友善。

而在南基醫院粉專小編瘋玩AI、二創、迷因哽之下，其貼文按讚數動輒上千破萬，近期更搭上「露比醬迷因」套用日本超夯2.5次元偶像團「AiScReam」二創影音，鼓勵大小朋友及老人健康檢查，影片被轉傳逾2千次，觀看數更突破185萬次。

據了解，該小編年僅26歲，大學就讀傳播藝術相關科系，對網路二創相當熟稔，為讓衛教宣導更貼近民眾，今年在院方同意下放手嘗試，在南基醫院粉專展現全新活力氣象，追蹤人數也從原本約900人，目前已飆破5.3萬人，漲粉達50倍。

南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變...
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。（翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」）
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變...
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。（翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」）

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