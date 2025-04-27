93歲志工鄭彩鑾 回饋社會帶長者動起來

93歲長者鄭彩鑾從60歲開始投入志工行列，以自身經歷鼓勵高齡者出來當志工，活得更精采。（記者洪子凱／攝影）

北市93歲長者鄭彩鑾早年歷經丈夫離世，靠賣米養家餬口，有許多好心人幫忙，孩子長大後她便投身志工，帶一群坐輪椅、不擅言語的長者上舞台表演，以自身經歷鼓勵高齡者做志工，「活得更精采」。

大同區民權里里辦小小空間擠滿許多退休 長者，配合台上的鄭彩鑾教做體操，她才剛獲得第28屆金鑽終身成就獎，早年卻艱辛度日。

鄭彩鑾42歲時丈夫車禍過世，為方便照顧2個小孩辭去工作開米店，她顧孩子、顧店之外，還要照顧生病的婆婆，挺著身孕搬著米爬好幾層樓梯幫人送貨，但也遇過不少好心人幫忙，當時許願未來有能力要回饋社會。

「投入志工大概是62歲那一年。」她說，當時孩子大了，沒了養家負擔，便決心回饋社會，先到區公所引導民眾，後來大同衛生所（大同區健康服務中心）缺人，也加入排班，一周當4、5天志工，一路做到隊長，服務比自己更年輕的「長者」。

因緣際會下，鄭彩鑾到社區發展協會帶領長者跳操，她分享，這些長者大多行動不便，須依賴輪椅，最終這群大家口中的「老頑童」竟站上了台北國際會議中心舞台表演。

鄭彩鑾說，這些長者平時可能覺得生命黯淡，但透過表演找回活力，讓她感受付出非常有意義；高齡化社會來臨，更應鼓勵長者當志工，走在時代的尖端，「愈活愈年輕」。