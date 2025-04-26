台去年兒虐6000多件 過動遲緩兒占2成 學者：需盡早療育

過動、自閉症兒童與青少年常有情緒行為障礙，如難以坐定寫作業，或較衝動，容易與他人起衝突等，若未及早診斷，父母常把症狀當成「不聽話」，打罵要求孩子遵守規則，久之演變成虐待行為；圖為示意圖。(本報資料照片)

衛福部統計，去年逾6000件家內受虐案件中，兒虐受害者屬過動、發展遲緩者高達兩成；接受家外安置的受虐兒中，則有三成為身心障礙、發展遲緩者。衛福部表示，這類孩子常有情緒行為障礙，若被家長當成一般孩子，容易引發兒虐事件。

世衛 組織估計，全球發展遲緩兒童盛行率約6%至8%，但去年台灣6歲以下發展遲緩兒童通報率僅4.3%，實際接受療育者僅2.7%；台灣注意力不足過動症（ADHD）患者盛行率僅10%，但僅2%接受診斷，1%完成完整治療。衛福部保護司長張秀鴛說，台灣在發展遲緩兒童通報治療上，仍有進步空間。

張秀鴛說，過動、自閉症的兒少常有情緒行為障礙，如難以坐定寫作業，或行為較衝動，易與他人起衝突等，若未及早診斷，父母常把症狀當成「不聽話」，若打罵要求孩子寫功課、遵守規則，孩子卻因專注力不足，難以遵守，久之演變成虐待行為，遭通報進入兒少保護服務系統。

另外，公權力要求家外安置特殊需求兒少，有些孩子卻因情緒行為困擾，被安置機構視為管教不易的「難治兒」，不斷被「退貨」，輾轉在不同機構接受服務。

社工訪視發現，受虐兒少未及早治療，疾病情況嚴重，亟需藉宣導，讓家長知道孩子需要醫療、心理社會資源協助，不是打罵就能改變。過動及自閉症兒少，幼年時被家長虐待，長大後轉為施暴家屬，陷入惡性循環。

張秀鴛表示，未成年「卑對尊」暴力事件加害者，近七成有身心狀況，過動占22.7%，泛自閉症診斷占17.8%，情緒障礙及妥瑞氏症各占4.4%，憂鬱症 占3.1%。

張秀鴛表示，特殊需求孩子若能盡早發現，經兒童發展篩檢、聯合評估中心評估後，進入社區療育服務單位接受療育，可讓孩子穩定成長，且相關服務均為免費，偏鄉地區也有親子 館、衛生所等提供早療資源，由物理治療師、語言治療師等駐點服務。