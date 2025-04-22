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不到2美元「排骨便當」走入歷史？ 台鐵曝這些地方仍提供

記者胡瑞玲／台北即時報導
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台鐵經典款的60元台幣(約1.8美元)排骨便當示意圖。(圖／台北鐵路餐廳提供)
台鐵經典款的60元台幣(約1.8美元)排骨便當示意圖。(圖／台北鐵路餐廳提供)

台鐵去年附業便當收入達8.03億元(台幣，下同，約2470萬美元)，年成長超過12.8%，創歷年新高，今年截至2月，便當收入達1億4693萬3985元(約452萬美元)。盡管菜色推陳出新，經典款的60元(約1.8美元)排骨便當仍是多數人的最愛，但近期卻傳已在4月3日取消供應，走入歷史，不少人感到惋惜。對此，台鐵公司澄清，目前中南部、花東地區仍有提供，強調台鐵排骨便當是品牌精神，不會輕易消失。

根據台鐵統計，2024年開發出36種新口味特色便當，銷量量達931萬個，雖還未達疫情前千萬個水準，但因新增較高單價便當，便當收入8.03億元。每天約能賣出2.5萬個便當；而今年1月餐旅服務收入達7624萬2132元、2月收入7069萬1853元，今年光是2個月收益就達1億4693萬3985元。

旅客若想吃到熱騰騰的台鐵便當，在基隆、七堵、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、羅東、花蓮、台東車站的現場販售處可購買，價格落在80至120元之間。

有民眾在社群平台發文表示，本月20日購買到「最後一個」60元排骨便當，在與販售人員確認後得知，由台中餐旅分處製供的60元便當已於2025年4月3日起取消供應、正式走入歷史，也好奇其他餐旅分處是否也取消供應60元排骨便當。

不少人聽聞紛紛表示「漲價合理，支持漲價，但心裡不免覺得惋惜」、「台東有，但不會貼出來，需主動詢問」、「台鐵60元便當至少30年，現在連營養三明治都要60元了」；但也有許多民眾反映，台南、高雄、彰化都還買得到60元便當。

對此，台鐵附業營運處長古時彥說，台鐵早在1949年起就開始販售台鐵便當，直至現今，而排骨便當一直都是最經典、最受歡迎的菜色，也是品牌經審的象徵，因此絕不會輕易消失、走入歷史。

古時彥表示，目前中南部、花東地區的販售處仍每天正常提供60元排骨便當，但北部僅限量提供，且不一定每日提供，主因是需製作的便當種類繁多。

古時彥說，目前在台北、七堵、台中、高雄、花蓮、台東的車勤部都有製作鐵路便當，其中台北車站的鐵路餐廳供應量最大，除販售長銷的80、100、120元便當外，也配合地方特色及活動，推出限時的特色便當。

另外，古時彥也表示，原設在地下1樓的台北車站的鐵路餐廳供應量大，但設施老舊，因此規畫於台北車站台鐵大樓6樓設立符合HACCP規範的中央廚房，目前正辦理工程公開招標作業，預估中央廚房啟用後，便當產量每日可望再增5000個。

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