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預算遭刪 台外交部估10月後護照存量吃緊 最多缺20萬本

記者張文馨／台北21日電
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中華民國護照示意圖。(圖／AI生成)
中華民國護照示意圖。(圖／AI生成)

中華民國外交部長林佳龍今（21日）赴立法院外交國防委員會報告業務，談到外交部預算遭立法院凍結，導致業務執行產生困難；領務局代理局長陳尚友指出，以現有核發數推估年度需求，「依照這樣的速度來看，今年大約短缺15到20萬本」，10月份後安全存量吃緊，領務局可能提前展開招標工作來因應。

立法院年初統刪外交部一般事務費10%，與護照製作相關的「領事事務管理」預算被刪減約1.2億元；陳尚友1月表示，刪減後預算能購買的空白護照為185萬本，低於預估數量209萬，10月後恐面臨安全存量吃緊。

民進黨立委陳俊宇詢問護照存量，陳尚友表示，1月至上周共核發69萬本護照，今年估計核發量為209萬本，依照這樣的速度來看，短缺量約15萬到20萬本。

陳尚友表示，領務局預估的空白護照安全存量是40萬到50萬本，若現有空白護照到10月底用完的話，即便動用安全存量，到12月就一本都不剩，所以要提早作業；領務局會跟中央印製廠密切聯繫，或許早點展開作業。

針對預算解凍，委員會召委、國民黨立委黃仁指外交部到目前為止沒有送案要求解凍，卻又不斷對外宣傳行政院沒有預算可執行。

林佳龍表示，配合行政院和主計總處彙整各部會的解凍案，相關總數的認定涉及行政院與立法院的諮商，外交部配合辦理，他想行政院有通盤考量。

林佳龍說，外交部一直在準備解凍報告，然而和過去預算凍結和解凍程序不同的是，今年的預算解凍案並非由外交國防委員會決議，而是要立法院院會通過才能放行。

他建議，若立法院能將解凍權由院會轉回到委員會，事情會更簡單。

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