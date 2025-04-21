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買氣降溫、股災導致資金斷鏈 預售屋市場 面臨斷頭風險

記者朱曼寧／台北21日電
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房市買氣降溫、川普關稅戰政策下引爆股災而致資金斷鏈，將使交屋風險大增。示意圖。（記者黃羿馨／攝影）
房市買氣降溫、川普關稅戰政策下引爆股災而致資金斷鏈，將使交屋風險大增。示意圖。（記者黃羿馨／攝影）

全台完工交屋潮到了，但面臨房市買氣降溫、川普關稅戰政策下引爆股災而致資金斷鏈，將使交屋風險大增，業內示警，此前咬牙買房的族群，即超過五成以上、逾5萬戶的交屋者，最嚴重恐將面臨「斷頭」風險。

據591新建案統計，受建商積極推案影響，全台新案完工連年爆量，今年預計完工量達10.5萬戶，儘管相較內政部去年統計的13.8萬戶高峰有所下滑，但這已是連五年完工量突破10萬戶，供給仍處於高檔。

591新建案新聞組長林哲緯表示，當前國內外政經與金融局勢錯綜複雜，新屋交易市場風險係數大增，尤其在資金緊縮趨勢下，許多前幾年預訂預售屋、今年將進入交屋階段的消費者，不少人開始出現貸款焦慮，尤其前一波遭受股災而導致資金斷鏈的族群。另一部分是當前現金水位吃緊，擔憂萬一遭遇突發狀況導致資金無援者。凡此，最嚴重情況恐面臨預售屋被「斷頭」風險，而導致已預付款項追不回，或預購房淪為法拍的情況。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全呼籲，美國對等關稅政策讓股市熊市迫在眉睫，經濟成長率恐難保2，影響就業情勢與購屋信心，由於房地產關連產業多為內需型，建議央行儘速鬆綁選擇性信用管制，讓國內房市能夠安定。

針對交屋若面臨資金不足窘況，住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，即將要交屋卻可能存在風險的買方，可與建商討論有無更多銀行往來選擇，或能否建商貸款。其次，最差情況若要解約也協調是否在賠償金額上有空間，已為成屋交易也可與建商討論有無適合買家的可能。

至於斷頭潮危機，陳炳辰表示，若問題延燒，當然可能面臨房市重大危機，甚至影響金融經濟，畢竟多數民眾購屋都與銀行往來，最壞情況也恐將讓房價崩盤，除了經濟面，還可能影響到社會動盪，相當危險。進一步說，房市崩盤危險性更甚於股市崩盤，建議相關族群乃至主管機關也得提前觀察法拍量是否增加，提前預防。

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