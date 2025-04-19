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台高教系統惡化 萬名大學兼任教師頻傳遭欠薪

記者馮靖惠／台北19日電
根據教育部統計，全台有1萬名大學「專職」兼任教師。圖為大學上課情境。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
根據教育部統計，全台有1萬名大學「專職」兼任教師。圖為大學上課情境。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

高教系統惡化，讓台灣新科博士一畢業就面臨「學術遊牧」命運。根據教育部統計，全台有1萬名大學「專職」兼任教師，領著微薄鐘點費還要隱忍薪資被拖延至學期末才能領，甚至還有國立大學帶頭欠薪。

根據教育部統計，113學年（2024年）全台大專校院共有4萬143名大專校院兼任教師，其中兼任教授、副教授、助理教授共2萬710人，兼任講師1萬9429人。

在這4萬多名大專校院兼任教師中，有1萬698人「未具本職工作」，約占2成7。全台113所國立大專校院中，有16校的兼任教師人數超越專任教師人數。

高教工會多年來關注與協助大學兼任教師的勞動權益，發現最常見的就是拖欠薪資。高教工會執行秘書張志綸表示，目前工會接獲的個案投訴遍及多所公私立大學，其中不乏國立大學也延遲發薪。相較於專任教師按月定時支薪，兼任教師薪資往往要拖延至學期中，甚至學期末才給付，不僅嚴重影響兼任教師生計，更反映出高等教育體系中對兼任師的差別待遇以及長期剝削。

據高教工會觀察，校方延遲給付兼任教師薪資，表象理由是行政管理與制度設計不良，很多學校將兼任教師的聘任與給薪流程設計得過於繁瑣、責任分散，即使教師早已完成教學與繳交資料，卻仍須等待教務處、人事室、總務處、出納等多單位逐層簽核，導致發薪一再延遲。

張志綸說，學校不願意改善制度，根本原因是長久以來兼任教師都缺乏保障，兼任教師既不適用教師法，也不受勞基法保障，教育部的「兼任教師聘任辦法」也無法提供實質保障，導致兼任教師可隨意被「不續聘」。

高教工會研究員陳柏謙表示，今年農曆年後開工第二天，接到一名在國立大學授課的兼任教師反映，上學期最後幾周的鐘點費，學校居然一直拖到農曆年後都還沒有入帳給付，「國立大學帶頭欠薪欠過年」。兩家嚴重延遲鐘點費發放的國立大學都在中部。

陳柏謙表示，政府除應公告並落實公私校鐘點費齊一的修正規定外，更應嚴格要求各校須遵守每月定期給付鐘點費，否則應開罰或懲處違法學校。

對此，教育部表示，依專科以上學校兼任教師聘任辦法規定，兼任教師鐘點費於授課期間應按月核算實際授課節數支應鐘點費，並納入聘約約定。配合實務作業需要，原則應於授課結束後次月發給。

教育部

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