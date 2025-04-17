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健保新制 台大院長憂把責任嫁接醫院 恐釀醫療「人球」

記者林琮恩／台北17日電
個別醫院總額全面上路半個多月，但台大醫院院長吳明賢仍認為，護理人力不足，台灣恐出現醫療人球困境。（中央社）
個別醫院總額全面上路半個多月，但台大醫院院長吳明賢仍認為，護理人力不足，台灣恐出現醫療人球困境。（中央社）

「個別醫院總額」於4月1日全面上路，才過半個月，台大醫院院長吳明賢表示，依國外實施經驗，幾乎都陷入醫療人球等困境，台灣因護理人力出走，許多醫院減少病床數量，情況更為惡劣，醫療人球發生機率恐大增。

新制要求醫學中心門診占率不得高於55%，吳明賢表示，健保在台實施30年，要求民眾因一個政策、口號，而改變就醫習慣，減少至大醫院看病，這是很困難的。何況長期以來，台灣醫療環境存在「南病北送」情況，導致台北區健保點值永遠是全台最低，這相當不合理。

吳明賢指出，台大醫院許多病人都是出院後回診追蹤的病人，或是他院不願收治，而被轉送至台大，近幾年來，初診患者人數並未暴增，沒有「看太多輕症」等疑慮，但是年度門診營收占率，有時仍會超過55%。

吳明賢強調，門診成本低於住院成本，大部分醫院向來以門診盈餘來補住院不足之處，現在政府硬性要求醫學中心減少門診，就應研擬配套措施，給予負責急重難罕疾病的醫學中心相應補償。

此外，健保台北分區實施攤扣制度，各大醫院衝服務量，需承受健保刪除，以台大為例，去年因「攤扣折讓」而沒了18億元台幣(約5500萬美元)。吳明賢表示，這代表院方先支付18億台幣原醫療成本，但健保卻為保障帳面點值而扣除，難怪某友院院長說，「這根本就是點值打假球。」

最重要的是，「個別醫院總額」恐損及民眾就醫權益，吳明賢分析實施總額制度的眾多國家醫療環境，均有醫療人球問題。因為總額屬於計畫經濟，財務壓力落在醫院身上，各醫院自有其因應作法，為避免超出醫療額度上限，許多國家常在月底、年底出現醫療人球。

吳明賢說，愈來愈多醫院因護理師不足而關病房，病床數量有限，此時實施「個別醫院總額」，讓人擔心產生「醫療人球」風險更高。

吳明賢表示，健保實施30年來，民眾就醫習慣不太可能因為一次政策、口號而改變，而且目前健保把問題責任都落在醫院身上，而非病人，「健保改革責任嫁接醫療院所，這並不合理」。

對此，健保署表示，已明文要求健保特約醫療機構不得無故拒診病人，另設醫院收取自費規範，屬健保給付範圍疾病及醫療項目，健保特約機構不得收取自費，未來即使部分負擔提高，醫院也不能轉以自費門診收治病人。

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