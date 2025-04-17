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關稅恐使藥價飆漲 台癌友憂缺藥 健保署：有千億應急

記者賴昀岫／台北17日電
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美國川普政府提出對等關稅，恐影響藥物售價，病團擔憂美製藥物缺貨，衛福部長邱泰源表示，政府做好準備。(記者季相儒／攝影)
美國川普政府提出對等關稅，恐影響藥物售價，病團擔憂美製藥物缺貨，衛福部長邱泰源表示，政府做好準備。(記者季相儒／攝影)

美國祭出對等關稅政策，各產業均受影響，癌友擔憂未來可能買不到美製的抗癌藥物，立委則憂心，引發缺藥危機。衛福部長邱泰源昨表示，美國第一波關稅公告的影響對象不包含藥品，現階段也沒有缺藥情形，足可應付衝擊。

立委林淑芬指出，即便沒有美國關稅議題，台灣缺藥問題原本就很嚴重。再者，疫苗、抗生素、癌症用藥、高階醫材、小兒醫材等高度仰賴進口，這些都是剛性需求，一旦關稅新制上路，這些產品成本上升，進而轉嫁到民眾身上，如果發生缺藥危機，嚴重影響民眾醫療權益。

對此，健保署長石崇良表示，目前健保收載藥品中，共有176項自美國進口，其中72項被列為必要藥品清單，其中24款屬於抗腫瘤和免疫藥物，由於仍在專利期，短時間內恐難找到替代品項。

藥價如果上漲，該如何因應？石崇良表示，176項美製藥品一年支出約200億元(台幣，下同，約6.1億美元)，其中列入必要藥品清單的72項，健保申報約84億(約2.5億美元)。萬一成本上漲，藥商可依照藥價支付標準，針對罕藥和特殊無可替代藥品提出申請，調升藥價；至於費用部分，目前健保總額「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」約20億、安全準備金1006億(約31億美元)均可緊急支應，另將持續向行政院爭取。

癌友憂心未來可能買不到美製的癌藥，邱泰源表示，整體癌藥價格變動不小，他執醫40多年以來，價格不斷變動，但健保盡量提供病人最好的藥物，而政府規畫新藥基金，讓患者即時使用應該使用的藥物。

此外，美國「2025年對外貿易障礙評估報告」中，特別點出台灣要求標示豬肉產品原產地，及要求標示「萊克多巴胺」殘留容許量（MRL），這暗示美國豬肉產品存在食安風險，可能影響美豬在台形象與銷售。

立委王育敏要求衛福部必須明確表態，守住現行制定標準。對此，邱泰源表示，衛福部以專業角色提供科學分析給談判團隊，政府對於人民健康的守護，是絕對不會鬆動的。

食藥署長姜至剛為腎臟科教授，他表示，國人飲食具有特殊性，例如，坐月子時偏好攝食豬腎臟、豬腰子，因此，必須精算可能潛在風險，目前所有市售豬肉均需標示產地，並無特別歧視來自哪一國的肉品。

健保 關稅 癌症

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