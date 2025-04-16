每年約2000件 近5年嬰幼兒受虐案增加 8成4是父母下手

家長虐待嬰幼兒原因 製表／元氣中心

少子化已成國安議題，但嬰幼兒受虐比率卻逐年升高，衛福部保護司最新統計顯示，平均每年接受2000名嬰幼兒受虐通報，超過9成3為家內案件，幼兒父母為主要施虐者，達8成4之多，讓雙親抓狂、動手施暴的原因往往是孩子亂丟玩具、不睡覺等事。

衛福部保護司昨公布最新統計，在少子化趨勢下，台灣0至6歲嬰幼兒受虐比率仍持續增加，近5年來成長1.2倍，每年約2000名嬰幼兒受虐，超過9成3為家內案件，施虐者以父母占比最高，達84%。父母「抓狂」原因以生活規範、作息、飲食為大宗。

至於嬰幼兒遭受不當對待類型，以身體不當對待比率最高，占49%，其次是疏忽照顧（44%）、言語暴力（7%）。張秀鴛表示，幼兒身體遭受不當對待，常發生於家長情緒失控之際，動手毆打，或用力搖晃嬰兒身軀等；疏忽照顧則有獨留、營養不良、生病時未陪同就醫。

進一步分析父母「抓狂」原因，以生活規範、作息、飲食問題為大宗，占52%，細究原因幾乎都是小事，例如孩子晚上不睡覺、才剛換尿布又漏尿（便）、孩子玩具亂丟等。張秀鴛說，國內曾有新手媽媽幫幼兒洗澡時，只因寶寶在浴盆裡排便，她情緒失控，竟施暴致死。

造成家長「抓狂」的原因，另外有不耐孩子哭鬧（18%）、獨留孩子等教養知能不足（15%）、家長衝突波及（8%）、家長精神及藥酒癮（5%）、家庭照顧壓力（2%）。

台灣適性發展促進會副秘書長楊珮璉表示，父母照顧孩子時應採取停止自責，看見孩子的需求及多聽正向建議的「停、看、聽」三原則。

楊珮璉說，常見新手媽媽於坐月子期間獨自照顧寶寶，無法休息入睡、情緒焦慮，但周遭的人卻回應「帶孩子就是如此」，感受遭到忽略。

楊珮璉指出，寶寶的安全感來自規律作息，此外，家長應學會情緒表達，並自我照顧，重拾育兒信心與動力，理解育兒有多元方式，多聽正向建議與支持，減少自責。