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台護理師離職潮 近4個月破千人 有人不領年終獎金先走為快

記者沈能元／台北15日電
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成大醫院企業工會理事長蔡婷婷說，近日確實聽聞醫院將要關病房的消息，呼籲院方應提高護理師薪資，不僅是留住人才，更爲了能招募新血；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
成大醫院企業工會理事長蔡婷婷說，近日確實聽聞醫院將要關病房的消息，呼籲院方應提高護理師薪資，不僅是留住人才，更爲了能招募新血；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台灣護師醫療產業工會統計，近4個月共1302名護理師離職，有人不領年終獎金，先走為快。這波離職潮衝擊公立醫學中心，衛福部證實，因護理人力不足，已關40多床的成大醫院將於5月再關30床；成大醫院企業工會也喊話「再不加薪留不住人」，院方昨僅表示會持續優化工作環境。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，今年3月有548人離職，創近5年新高，更令人擔憂的是，以往大多在領完年終獎金才離職，但2023年12月農曆春節前夕竟有171人離職，代表辭意甚堅，領不到年終也沒關係，就是不想做了。

最近成大醫院因護理人力嚴重流失，必須關閉部分病房，院長對內發布公開信希望同仁共體時艱。陳玉鳳表示，除了成大醫院，南部多家醫院都遭遇相同困境，只能關床。有民代受選民委託希望醫院提供單人病房，但即使立委親自致電醫院高層也無能為力，因護理不足致單人病房關床，只剩健保病床。

成大醫院企業工會理事長蔡婷婷表示，院內許多護理師排隊等著離職，院方如漠視護理友善的工作環境，人力將持續流失，工會將與5月5日與醫院協商，希望爭取護理師薪資全面加薪10%，另為院聘護理師爭取考績獎金。

對於成大醫院關床一事，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，該院護理師嚴重流失，今年2至3月累積30人離職，人力不夠只能再度關床。目前已關40多床，預計5月再關30床。關床主因是護理師陸續離職，院方如欲維持現有護病比，護理人員就無法正常排休，為讓護理師正常輪休，不得不關閉病床。

院長李經維近期發布內部公開信向員工信心喊話，內容提及「接二連三的試煉、考驗，不免讓我們有些困惑、不安、甚至質疑我們該何去何從？」他感謝同仁共體時艱，也點出因應人力供需壓力，實施諸多改善措施，其中「啟動臨床作業容量的調整，讓辛勞單位輪流休養生息」，被外界解讀是在回應健保個別醫院總額。

蔡淑鳳表示，根據醫院提出的書面報告，離職護理師中新進人員與資深約聘護理師各占一半，成大醫院雖是公立醫院，但公職護理師比率僅38%，眾多院聘護理師等不到轉任公職機會，離職轉至其他公立醫院服務。

關床後如何維持民眾就醫權益？蔡淑鳳說，成大預計採取區域聯盟，與附近的區域醫院、地區醫院合作，嚴重且複雜的手術仍留在成大醫院，簡單、風險低的手術分流至區域或地區醫院。

醫改會研發組副組長吳奎彥說，為提升護理師薪資，衛福部已提高急診等支付標準，目前積極建立追蹤機制，讓護理師能真正拿到相關支付，並改善排班等勞動條件，讓護理師願意留在職場。

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