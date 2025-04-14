我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

醫師開藥考慮利潤 扭曲醫療生態 小總額制傷害就醫權益

台灣新聞組／台北14日電
為因應個別總額，某醫學中心透過螢幕提醒醫師「敬請開立藥品時，同時考慮醫療經濟學之成本效益」。 (圖／醫師提供)
為因應個別總額，某醫學中心透過螢幕提醒醫師「敬請開立藥品時，同時考慮醫療經濟學之成本效益」。 (圖／醫師提供)

中南部各大醫院「個別醫院總額」上路多時，早已擬妥配套，就有醫學中心在醫師看診螢幕巧妙地提示，於每一藥物前標示符號，「◎」建議優先選用（因藥價差高、利潤高），並強調「敬請開立藥品時，同時考慮醫療經濟學之成本效益」。

該醫院主任級醫師表示，「▲」代表藥物成本次高、「※」則是藥品成本最高，這些提示雖無強制性，但每季院務會議時，如該科別的績效較差，勢必遭到檢討，在這種氣氛下，大部分醫師當然習慣勾選「◎」類藥物。

至於罕病藥物，對醫院來說，宛如賠錢貨，占了總額，幾乎沒有藥價差可言，該院就將這類昂貴藥物列入臨時採購名單，採取事前申請，由醫師提出報告，但依照慣例，幾乎都會被打回票。從其他醫院轉介過來的罕病患者，該院能推就推，告知該院尚未備藥，建議至某公立醫學中心。

南部某醫學中心醫師表示，在實施小總額後，醫療生態逐漸遭受扭曲，自費項目較多的外科成為醫院發展重點，至於兒科、內科，因單純開藥，幾乎沒有手術，成為院內弱勢科別，常被提醒，如果診次超過警戒值，就必須停止收治患者。

愈來愈多醫院實施「醫師小總額」，讓醫師擔起管理之責，每月、每季看診及手術等醫療給付點數均設有上限，如超過上限，可能被迫休診、休刀。一名醫師無奈地說，若每家醫院都比照辦理，患者就醫困難度變高。

對於個別總額，服務於某大型醫療體系的醫師同樣感受深刻。他表示，連續假期各分院是兩樣情，已執行小總額的分院常以「體恤醫護人員」為由，宣布停診。未執行小總額的分院則以「照顧在地居民」為由，照常看診，箇中原因，醫師們心照不宣。

值得注意的是，個別總額全面上路後，掛號難度變高，有醫師提醒，患者務必「跟好車」，只要某次未到診，可能很難掛上門診，須至門診現場等待加號，或是自費看診，每次掛號費用兩、三千元台幣起跳。

上一則

他1天8次偷拍兒童如廁 竟判無罪 司法官看判決：很難過

下一則

台公費教師解約率近15% 寧賠20萬轉職 師資流動愈發嚴重

延伸閱讀

馮紹峰無緣復婚？帶兒看病互動趙麗穎 洩2人關係

馮紹峰無緣復婚？帶兒看病互動趙麗穎 洩2人關係
頻被傳想復婚？ 馮紹峰帶兒看病… 「一舉動」曝和趙麗穎真實關係

頻被傳想復婚？ 馮紹峰帶兒看病… 「一舉動」曝和趙麗穎真實關係
台股崩跌信心全無 泌尿科醫曝「男人結紮手術」會變多

台股崩跌信心全無 泌尿科醫曝「男人結紮手術」會變多
養生／心跳慢常失眠 裝節律器改善

養生／心跳慢常失眠 裝節律器改善

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
監察院長陳菊。(本報系資料照)

蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案

2025-04-12 10:45

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅