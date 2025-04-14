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台公費教師解約率近15% 寧賠20萬轉職 師資流動愈發嚴重

記者楊惠琪／台北14日電
近5年來，全台每年有約百名公立國小教師離職，國中與高中教師離職人數也在40至50人，師培公費生違約償還公費情形更是大幅增加；示意圖。(圖／教育處提供)
近5年來，全台每年有約百名公立國小教師離職，國中與高中教師離職人數也在40至50人，師培公費生違約償還公費情形更是大幅增加；示意圖。(圖／教育處提供)

2025學年度中小學教師甄試起跑，據教育部統計，近5年來，每年約百名國小教師離職，國高中教師離職人數也有40至50人，師資流動問題嚴重，甚至公費生寧可解約賠錢也要跳船轉職，師培公費生解約率達15%。

據掌握，近兩年師資培育公費生償還公費情形大幅增加，2022年度公費生核定人數350人，有61人提前解約，違約率17.43%；2023年同樣核定350人，償還人數50人，違約率14.29%。

目前任職於中部某大型醫院的牙醫師阿凱，在任教第二年就決定重新選擇職涯，解約償還了20多萬元台幣公費補助金。阿凱表示，教師薪資長年一灘死水缺乏吸引力，加上行政負擔重、各項教育政策繁雜、還要面對家長的壓力等，讓他決定跳船轉職。

立委伍麗華表示，近年教甄名額暴增，打破多年員額管控，導致偏鄉師資更為短缺。原為補足偏鄉教師的公費生制度受到衝擊，許多學生提前解約或轉任他縣市。

伍麗華說，偏鄉學校的工作環境艱困，行政業務繁重、離家遙遠、生活適應不易，加上普遍面臨混齡與合班教學，但現行師資培育課程並無相關訓練，導致「學用落差」，更影響教師久任意願。將在新會期推動「偏遠地區學校教育發展條例」修法，強化在地師資任用與留任機制。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則建議教育部，針對偏鄉地區推行「年資加成」制度，以提高偏鄉教職的吸引力。

教育部說，近年各縣市大量釋出教甄名額，導致部分公費生轉考教甄、放棄原分發學校。未來將引導縣市穩定開缺、規畫合理甄選時程，並減少教師行政負擔。另也將強化師培大學公費生課業及學習輔導機制，引導縣市訂定合理培育條件，並啟動公費生制度研究，作為後續改革方向。

教育部

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