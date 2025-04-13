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台山域事故大增 山友動輒求救 挨批把救難直升機當計程車

台灣新聞組／綜合13日電
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空勤總隊派黑鷹直升機救援山難事故成本高，圖為高姓女山友（中）日前獨攀中央山脈南三段時，因右腳趾腫脹求援，下山卻拒絕就醫，遭質疑將黑鷹當小黃。(圖／空勤總隊提供)
空勤總隊派黑鷹直升機救援山難事故成本高，圖為高姓女山友（中）日前獨攀中央山脈南三段時，因右腳趾腫脹求援，下山卻拒絕就醫，遭質疑將黑鷹當小黃。(圖／空勤總隊提供)

今年3月高山下雪釀多起山域事故，而自2019年開放山林以來，山域事故大增，空勤總隊出動黑鷹直升機救援架次也顯著增加；許多體能、經驗、裝備不足的登山客入山後，動輒因腳痛、糧食不夠喊救援，搜救人員、空勤教官都批評「簡直把黑鷹（救難直升機）當成小黃（計程車）」。

全台3000公尺以上高山有268座，山友超過500萬人，也吸引國外登山客來台挑戰。行政院2019年10月宣布開放山林，鬆綁林道管制，隔年起山域事故就大幅增加。

以南投、花蓮為例，2019年山域事故分別為42件、34件，隔年起激增為68件、66件，前年多達93件、87件，去年南投山難有80件、死亡人數攀新高達13人，花蓮因強震影響，登山人數減少，事故也減為34件。

負責空中救災、救難的空勤總隊在松山、花蓮、清泉崗、小港、豐年等5座機場，配有14架黑鷹直升機、9架海豚直升機等；2019年空勤山難搜救僅58架次，占總出動架次3.2%，隔年飆升到163架次、19.1%；開放山林逾5年後，山難救援出動169.2架次，占比約24%。

開放山林後，過去登山分級制取消，各種網路揪團、自組團、商業登山團湧現，登山變成旅遊活動，甚至連長程縱走、橫斷、雪攀等，讓愛山人躍躍欲試，但未考慮體能、技術與自救能力，甚至領隊、嚮導經驗不足，衍生亂象。

山友越級打怪，事故頻傳。玉山國家公園管理處表示，今年2月10天內發生6起山難，都是南2段等長程路線，沒帶雪地裝備、體能不佳也敢挑戰長程縱走，讓救難人員疲於奔命。今年罕見3月雪，高山冰封，許多沒雪攀經驗的登山客也衝上山賞美景，卻出現高山症、失溫，南投甚至在兩天內有4人死亡。

3月初有女山友獨攀南3段，在信義鄉可樂可樂安山向119報案，自述右腳拇趾嚴重腫脹、疼痛無法行走求救；南投縣消防局評估，徒步救援恐耗時數日，山區可能下雨，除組織搜救隊，並且申請空勤將女山友救下山，但抵達醫院後，她拒絕就醫，外界質疑她藉口疼痛，趁機搭直升機下山。

南投縣消防局後來查出女山友未依規定申請入山、未辦登山保險、未具備初級緊急救護能力，依法開罰2萬元台幣，但因女山友配合救援，未求償搜救費用。

空勤總隊教官劉榮台說，山域搜救可見人性百態，有山友獲救後，道歉直說自己痛到受不了，才申請直升機救援，但有山友把空勤當小黃，有名山友以身體不適求救，搭直升機下山後，卻不上擔架，一副沒事的樣子，反而把背包丟在擔架上，讓他憤慨難平。

去年有6名山友挑戰南3段，因寒流影響行程，準備糧食不足求援，南投縣消防局獲報評估無人受傷，告知應找高山嚮導協作運補，並自行負擔嚮導運補費用；消防隊員搖頭說，「很離譜，簡直把消防隊當外送員」。

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