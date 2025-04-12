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黑白集╱不太平球場讓人「不敢打」 民進黨的「前瞻」真丟臉

黑白集
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立法院教育委員會日前審查運動彩券發行條例修正草案，中華女足隊原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，但紐西蘭因場地安全疑慮退賽。高雄足球場是否符合國際賽事標準成為立委質詢的焦點。記者杜建重／攝影
立法院教育委員會日前審查運動彩券發行條例修正草案，中華女足隊原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，但紐西蘭因場地安全疑慮退賽。高雄足球場是否符合國際賽事標準成為立委質詢的焦點。記者杜建重／攝影

足協在高雄市立楠梓足球場舉行國際女子足球邀請賽，由我國女足迎戰紐西蘭。誰料，紐國女足抵台勘察場地後，認為場地草皮「不安全」，決定取消出賽。紐西蘭媒體報導此事，讓台灣丟臉丟到國外。

聽起來很熟悉的故事，沒錯，正是新竹棒球場的翻版。三年前，新竹棒球場才啟用兩天，就有四名球員因場地不平整受傷。後來經開挖，證實球場上填塞了各色廢棄物，整體結構並爆出「鋼筋量不足」不符安全規定，至今無法使用。楠梓足球場也一樣，肉眼就能看出場地不平整，草皮像破布拼花，難怪紐西蘭女足擔心打球會受傷。

新竹棒球場和楠梓足球場都是「不太平」球場。想必是規畫草率、施工很爛，驗收馬虎，才有這種令人「不敢打」的球場。巧的是，兩座都是「前瞻球場」，花了國家大錢；前者花了12億元(台幣，下同)，後者是3.5億。前瞻建設8年8800億元，蔡政府說得風風火火，細究起來卻只剩不堪。

說來好笑，楠梓足球場已啟用兩年半，卻要等到紐西蘭女足來了，我們才知道球場會坑人。那麼，台灣足球員難道都是鐵打的？

前瞻8000多億預算通過時，柯總召不必敲拐杖，立法院自動就過了。結果，看看是什麼品質！民進黨連莫須有的旅費都要怪在野黨亂刪，大家看看不太平球場，這是丟誰的臉？

民進黨

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