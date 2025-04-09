我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

邦瀚斯春拍 張學良、張大千與張群「轉轉會」重現台北

記者陳宛茜／台北9日電
張群珍藏的郎世寧《花鳥草蟲册》，購藏於1930年代初期他初任上海特別市長期間。（圖／香港邦瀚斯提供）
張群珍藏的郎世寧《花鳥草蟲册》，購藏於1930年代初期他初任上海特別市長期間。（圖／香港邦瀚斯提供）

香港邦瀚斯宣布春拍推出國民黨元老張群4件珍藏，包含首現拍場的郎世寧畫作《花鳥草蟲冊》；加上張大千1940年代避戰亂隱居青山完成的《太平景象》，重現遷台初期「三張一王轉轉會」的文人情誼，拍品預展將在11日於台北BELLAVITA 寶麗廣場登場。

張群是國民黨元老成員。他也是知名的收藏家，1920年代開始收藏名作，以「中行廬」為齋名，投身書畫鑑賞和收藏，與同鄉張大千是至交。張群晚年將八大山人、石濤、張大千等精品近百件，捐贈台北故宮與台北歷史博物館。

政府遷台後，張群與張學良、張大千和立法委員王新衡共倡「三張一王轉轉會」，每月一次，輪流到每人家中餐敘。多數是由各家廚師烹煮拿手好菜，有時也會請餐廳的名廚到府上上菜、做菜不輸作畫的張大千不時也會大顯身手。

張大千曾說，這種餐會屬於老友之間的話舊談天，因此稱為「轉轉會」。看似尋常的老友會，從張大千定居故宮旁的摩耶精舍到辭世，共計五年時光，幾乎不曾間斷，算算也有五六十次。四位老友中有三位都是知名的收藏家，話題中自然也少不了書畫鑑賞。

張群的四幅珍藏包括郎世寧的《花鳥草蟲冊》，購藏於1930年代初期他初任上海特別市長期間。全冊16開，描繪奇卉珍植與禽鳥草蟲，畫作布局嚴謹精妙，意境深遠，兼融西法光影技法，形象鮮活生動。邦瀚斯表示，類似作品存世稀少，僅見於台北故宮博物院藏《仙萼長春圖冊》及北京故宮博物院藏《花鳥圖冊》，張群藏本則是此系列唯一流傳民間者，彌足珍貴。

拍賣另一焦點為張大千的《太平景象》。作品描繪嶙峋山石巖穴間，普賢菩薩身著白袍、頭戴寶冠，跌坐於綠葉鋪就之蒲團上，面容肅穆。此畫寫於 1940年，時值大千避亂隱居青城山，遠離塵囂，專注創作，正是其生涯佳作頻現的重要時期。

張大千的《太平景象》。作品描繪嶙峋山石巖穴間，普賢菩薩身著白袍、頭戴寶冠，跌坐於...
張大千的《太平景象》。作品描繪嶙峋山石巖穴間，普賢菩薩身著白袍、頭戴寶冠，跌坐於綠葉鋪就之蒲團上，面容肅穆。（圖／香港邦瀚斯提供）

故宮 國民黨 香港

上一則

國際航班恢復疫前73％ 今夏再增11航點拚千萬旅客目標

下一則

面對美32%關稅 陳冲：台灣恐成「高關稅孤島」

延伸閱讀

「天子送禮政治學」雍正愛賞新疆哈密瓜 蔣中正常送家鄉鹹菜

「天子送禮政治學」雍正愛賞新疆哈密瓜 蔣中正常送家鄉鹹菜
禮物政治學 雍正愛送禮不是慣老闆而蔣介石狂送簽名照

禮物政治學 雍正愛送禮不是慣老闆而蔣介石狂送簽名照
封面故事／寫到老，真好！ 張曉風看王鼎鈞：寫得恣天縱地的高手

封面故事／寫到老，真好！ 張曉風看王鼎鈞：寫得恣天縱地的高手
紐約收藏家國際藝術沙龍 邀古方談玉器鑑賞

紐約收藏家國際藝術沙龍 邀古方談玉器鑑賞

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍