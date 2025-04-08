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台鐵點燈紀念事故 立委憂影響行車安全 挨批諷刺

記者胡瑞玲／台北8日電
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台鐵為悼0402太魯閣號事故罹難者，耗資8138萬台幣在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮。(圖／台鐵提供)
台鐵為悼0402太魯閣號事故罹難者，耗資8138萬台幣在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮。(圖／台鐵提供)

台鐵為悼念太魯閣號事故罹難者，在事故現場三處隧道內設置紀念燈光，但紀念燈光設置金額8138萬元(台幣，下同，約246.6萬美元)，一年僅點亮5天，引發爭議。立委魯明哲憂心，紀念燈恐影響司機員行車安全，「用減損安全的方式來紀念事故，非常諷刺」。

立委洪孟楷昨在立院交委會質詢時指出，台鐵公司化後，行車事故件數不減反增，2024年前10個月行車事故累積件數達839件，相較公司化前一年777件還多，準點率也沒達標。

洪孟楷表示，當初期待台鐵公司化後，準點率、安全管理均可提升，如今全都不到位，台鐵還怪罪天災，近期還耗資逾8000萬元設置太魯閣號事故紀念燈，被質疑經費太貴後，台鐵卻推給罹難者家屬，讓家屬情何以堪，認為台鐵應永遠記得太魯閣號事故的教訓，但最重要的是盡快強化安全改革。

立委魯明哲指出，就算家屬要求設置紀念燈，但沒有說要花這麼多錢，且台鐵耗資8000多萬元設置紀念燈，卻設置在事故現場隧道中，該隧道為列車行經處，紀念燈恐成為駕駛員的危險因子，駕駛員行車時可能受紀念燈影響看不到異物，「用減損安全的方式來紀念事故，非常諷刺」。

交通部政務次長伍勝園表示，最一開始欲在事故地點設置紀念碑，或是採地景形式，但涉及太魯閣國家公園為保育環境，且家屬認為太過傳統，協調後才採紀念燈方式，但因設置地點偏遠，且需避開行車時間施工，導致設置經費較高。

台鐵總經理馮輝昇補充，紀念燈的燈光在設置前已綜合討論及評估，會盡量避免對司機員行車影響。

台鐵 太魯閣號

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