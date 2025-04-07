晉升反減薪 台軍加薪怪現象 已有中尉利用體測未過抗拒晉升

賴清德總統上月宣布，提升國軍志願役勤務加給，及戰鬥部隊加給，作戰部隊的基層官士兵，每月領取加給最高將增加1萬2000元台幣(約360美元)。(記者曾原信／攝影)

國軍志願役人力不足，賴總統日前宣布加薪、最多每月1萬2000元(台幣，下同，約360美元)，此舉讓不少基層士官兵開心，卻可能造成「長官薪水比部屬少」與「晉升等於減薪」怪象。專家指出，制度可能導致尉級軍官故意不升官；身為部隊中堅的校官或參謀，更充滿相對剝削感。

此波加薪重點在「戰鬥部隊加給」，國防部 認定為戰鬥部隊的連級單位，每月由5000增為1萬2000元；戰鬥部隊營部連或戰鬥支援單位，由3000增為7000元(約210美元)。志願役官兵皆有的「志願役勤務加給」僅加5000元(約150美元)，中、上校減為4000元(約120美元)，將軍3000元(約90美元)。

新政策在軍中引發熱烈討論，有人警告將出現中尉不願升上尉情況。中尉只能擔任排長或副連長，兩者都有戰鬥部隊加給與主官加給，總額超過1萬6000元(約480美元)；升上尉可能調任營部、旅部參謀，兩項加給將同時失去，扣掉晉階本俸增幅，等於減薪1萬2000餘元。

官員指出，國軍參謀工作負荷重，未來上尉作戰官薪水不但可能低於中尉排長，甚至與上士作戰士接近，因後者職缺掛在營部連，可領第二級加給。現已有中尉利用體測未過等方式抗拒晉升，未來恐怕更多。

曾任陸軍副司令的前立委吳斯懷 說，軍隊是強調階級的科層體系，多數狀況應給高階者較優待遇，以利領導統御；實務來說，作戰官或後勤官重要性與辛苦度，絕不下同階級連長，重視基層與戰鬥部隊沒錯，但不該以「營／連」為界一刀切；國軍應仿效美、星等國設立專長加給，鼓勵官兵充實學能。

淡江國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲說，所有作戰單位志願役，不論兵科、官階與職務，給予相同金額，就能解決上述副作用；未來作戰會朝模組化方向調整，依任務性質從各兵種抽調人員裝備，編成特遣隊或戰鬥群，在此趨勢之下，所謂一、二類的分法已無意義。

揭仲指出，當初訂出這種有瑕疵規定，主因是預算不足；如今政府承諾國防支出達GDP3％，代表明年預算將比今年增加近1600億元(約48.1億美元)，足以因應調整制度所需。