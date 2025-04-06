台股重挫逾2000點失守2萬點 台積電跌停開出 失守900元關卡

台股重挫逾2000點 ，台積電跌停開出失守900元關卡。 圖台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。（本報資料照片）

美國對等關稅 衝擊，美股連番重挫，台積電 ADR在台股清明連假期間也重挫近13%，台股7日開盤也彌漫恐慌氣氛，台指期7日開盤呈現跌停，開盤指數19167點，指數重挫2129點，台積電預攝開盤價及早盤價也跌停，為848元，大跌94元。

不少法人機構在連假期間仍針對這次川普 啟動全面性對等關稅，提出各項分析報告，多數都抱持美國總統川普是以美國為主對於東亞主要貿易國的貿易逆差比例一半，做為課稅基礎做增減調整，疊加在之前已宣告要課的稅率之上，目的在透過課稅減少貿易逆差的金額，增加政府財政稅收。

財信傳媒董事長謝金河7日一早即在臉書發出貼文，他說，這幾天全世界都陷入川普重關稅的焦慮中，川普揮重拳，連巴菲特都忍不住說：關稅是一種戰爭行為！在巴菲特的字典裡：市場永遠是對的！對照川普揮大刀，全球股市幾乎都崩潰，難道這麼精打細算的川普和他的執政團隊都看不懂？我想最後的謎底尚未揭曉！

現在反川普的聲浪已經舖天蓋地，但川普仍老神在在，他認為現在正在動手術，開完刀後就會大漲！但是擺在眼前的是每個人的財富大縮水，今天台股開盤，我們也得面對危機總動員。

清明連假期間的美股四大指數表現：道瓊指數跌幅9.3%；S&P500指數下跌10.5%；那斯達克指數下跌11.4%；費半指數下跌16.7%。台積電ADR跌13.8%。那斯達克綜合指數自2024年12月中高點回落逾兩成，正式陷入「熊市」。史坦普500指數一周重挫9.1%，創下五年前新冠疫情爆發以來最慘烈的單周頹勢。恐慌指數VIX指數上周五（4日）大漲15.1點至45.3，寫下2020年以來最高水準。