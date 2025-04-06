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人口老化 離島空中轉診案數創7年新高

記者賴昀岫／台北6日電
衛福部統計五離島去年空中轉診案件數創七年來新高，與2018年相比案件量增加逾五成。(圖／澎湖縣政府提供)
衛福部統計五離島去年空中轉診案件數創七年來新高，與2018年相比案件量增加逾五成。(圖／澎湖縣政府提供)

離島醫療需求持續攀升。衛福部護理及健康照護司統計，去年金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼五離島空中轉診總件數達350件，較2018年的226件成長逾五成，創下7年新高，空中轉診量增加分析與高齡化共病多，易引發重症、在地醫療資源不足有關。而航空護理師培訓不易、月薪約4.5萬元(台幣，下同，約1349美元)難留任，成離島醫療隱憂。

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅說，近兩年，衛福部已觀察到空中轉診需求上升，多與離島人口老化有關，但各離島需求差異大，金門、澎湖的空中轉診就醫原因，以心血管與神經科相關疾病為主，馬祖則較缺乏骨科專科醫療。初步先培育公費醫事人力投入離島，並加強提升當地的醫療器材，提高健保給付等，強化離島醫療量能。

但離島醫療與本島仍有差距，加上人口老化，重症風險高，空中轉診需求難以消除。曾任金門航空護理師的台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥說，航空護理須面對高風險與壓力，訓練期至少半年，團隊需六至八人，但因薪資偏低、保障不足，流動率高。

以目前公開徵才的金門航空護理師為例，要求兩年以上急重症經驗、具高級心臟救命術證照，起薪僅約4.5萬元，雖提供住宿，但難吸引人力長期投入。洪志祥建議，主管機關應訂出航空護理師薪資標準，起薪至少7萬元，並加發任務與危勞津貼，才能穩定專業人力。

除了醫療需求成長，聯合國際救援執行長徐震宇指出，空中轉診增加也與「天邊孝子」效應有關。離島青年外移、長者獨居，子女多盼父母能送回本島就醫，即使病況不符空中救護適應症，基於情理壓力，業者仍會協助轉送，理由常是「避免影響緊急醫療時效」。

針對空中轉診的護理人力，陳青梅說，以金門為例，金門目前有航空護理師，人力尚未出現問題，而澎湖、馬祖則由中級救護技術員（EMT-2）隨機，若有需要會安排護理師或醫師隨行。

骨科 健保 聯合國

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