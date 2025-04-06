台股7日恐崩跌 國安基金做好護盤準備

關稅戰釀成全球股災，台股7日開盤恐無量崩跌，國安基金已做好護盤的準備。(本報資料照片)

為了因應美國對台對等關稅 措施，府院啟動內外部行動，行政院長卓榮泰昨天召集央行 與財經部會開會，聽取金融措施報告，賴清德總統也與產業代表會談。

美國對等關稅政策重創全球股市，台股 明天開盤，卓榮泰日前表示「要有心理準備，面對一場震撼」。卓揆昨召集財經部會開會，包括財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆等人都出席。

據了解，會中雖未指示國安基金進場，但因目前關稅戰釀成全球股災，台股7日開盤恐無量崩跌，已相當符合國安基金進場護盤的前提條件，因此，國安基金已做好隨時召開臨時會議的準備，不排除最快7日即開會的可能性，以護住國人信心。

政院人士表示，明天股匯市開盤後，金管會將緊盯股市走向，隨時積極提出相應的金融措施。央行會關注匯市波動及外匯走向。外界關注國安基金是否可能準備進場，相關人士回應說，會中未正式討論。

至於政府是否再次祭出限空令，金管會官員表示，希望投資人能理性面對經濟局勢，金管會密切觀察市場變化。