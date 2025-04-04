黑白集／大罷免記者會出鋒頭 「鷹爸」也翻車

玉山航空總經理徐柏岳。（取材自網路節目）

曾出書談親子教育的前飛官「鷹爸」徐柏岳，出席大罷免 記者會，他向軍中的兒子感性喊話，「記得回家吃飯， 如果遇到敵機，把它處理掉之後回家」，鋒頭輾壓在場所有退伍將校。但昔日同袍披露，1995年台海危機，時任戰機飛行員的他，卻「跳機」滯留美國；直到軍方宣告從輕發落才返台，隨即勒令退伍。

對此鷹爸辯稱，負有「不便明言的特殊任務」。但當時他只是上尉，能在海外執行什麼特殊任務？又何需早早離開空軍？他最近上媒體大談進軍離島航空市場，登記資本卻僅150萬元台幣，也還未向民航局申請。公司宣稱與澎湖縣府、朝陽科大合作，都遭否認。面對質疑的鷹爸，承認遭軍校同學踢出群組，並痛罵同學充斥「小粉紅」。

說來巧合，籌辦這場記者會的曹興誠、八炯、閩南狼等人，「起手式」都是自述曾經心向中國，如今「大義覺迷」，也都被人抖出大筆劣跡。一旦形象翻車，都聲稱遭中共 及其同路人迫害，顯深知抹紅是救命靈丹。

果然綠委林楚茵要求徹查群組內仍在軍中服務人員，卻碰了國防部 軟釘子：該群組只是私人聯繫，國軍本於行政中立，不涉入政治攻防。

林楚茵顯然常出席黨團記者會，被自己洗腦不可自拔。但面對柯建銘近日連連暴走，身為不分區的她，還是別太清醒為上策。