費用貴、追思難…台灣海葬人數遠低樹葬 每年平均僅173人

海葬、樹葬近5年人數 製表／張裕珍

台灣環保葬意識抬頭，五年來樹葬人數從1.3萬人增加到3.2萬人，增加1.5倍，但海葬人數維持300多人，去年樹葬人數是海葬的百倍；專家分析，台灣四面環海，但政府態度消極，海葬法規限制，加上海象顛簸，追思不易，導致海葬難以普及。

環保葬包含樹葬、花葬或撒葬，海葬則是搭船拋撒外海，特色是不立碑墳回歸大地。隨政府推廣，加上名人身後事，如知名作家瓊瑤 採花葬，推動風氣。

以樹葬為例，近五年人數逐年成長，去年達3萬2000多人，各縣市爭相打造宛如公園般樹葬園區，在大自然裡與親人告別；目前全台22縣市提供樹葬等專區共有67處。

海葬開辦24年，平均每年僅173人，近五年提高至平均321人，前年386人最多，去年332人次之；全台僅12縣市受理海葬，不像樹葬普及。

桃園市推動海葬多年，但每年僅二、三十人；官員說，海葬多基於先人遺願，但依規定拋撒骨灰需離岸六公里，來回約一小時，對年長家屬不便，且船隻容納人數有限，登船家屬僅限兩人，還受海象天候影響。

桃市府表示每年辦一場海葬，費用約40萬元台幣，比聯合奠祭貴一倍，但家屬不須付費；若趕不上預定時間，骨灰須暫存至隔年出海。

台中市政府生命禮儀管理處長柯宏黛說，台中每年舉辦七次海葬，其中一次為中部五縣市合辦，海葬人數少，因秋冬風浪大，多數時間不利出海，且民間擔心海葬者「拈不到底」、無處可追思，家人難消除心理疑慮。

新竹縣市靠海未開辦海葬業務，曾被審計單位點名。竹市議員李國璋建議應推廣海葬。竹縣民政處長陳建淳說，海葬牽涉海洋法與環保規定，竹縣海域未開放；竹市民政處則說現況無適合海域，將評估可行性。

禮儀師羅玉玲說，曾從苗栗後龍出海，11月東北季風強、風浪大，歷經兩個多小時上岸後大家都吐得要死；海葬與地方民俗不契合，她建議樹葬省時間、省錢，至少能去追思，海葬就看不到了。